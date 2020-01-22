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Сенцов в Давосе рассказал, как Украина может вернуть оккупированные Крым и Донбасс

Киев • УНН

 • 21239 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. В Украины есть шанс вернуть Донбасс и Крым, если международное сообщество не признает новое руководство России до деоккупации территорий. Об этом на форуме в Давосе заявил бывший политзаключенный Кремля украинский режиссер Олег Сенцов, передает корреспондент УНН.

Сенцов в Давосе рассказал, как Украина может вернуть оккупированные Крым и Донбасс

"... в России зреет неприятие власти и этого всего. Путина поддерживают, но меньше половины людей, это реально. А когда он уйдет, все начнет рушиться. И это наша возможность, когда могут вернуться наши оккупированные территории, и Донбасс и Крым", - отметил Сенцов.

По его словам, Крым вернуть будет тяжелее, ведь Донбасс россиянам не так нужен.

"Крым для них более важен и новое руководство России, которое будет более или менее демократическое, чем Путин, но ему важно это решение принять. Ему надо помочь жесткой позицией в самой стране и единой поддержкой его мировым сообществом  - только по возвращении оккупированных территорий Крыма и Донбасса мировое сообщество признает новое руководство России, если нет - извините. Это надо говорить сейчас и готовиться к этому. Потому что это наш единственный шанс, другого не будет, ни до этого, ни после этого", - сказал Сенцов.

Напомним, в РФ 21 января 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин представил новое правительство. Предыдущий кабинет министров, который возглавлял Дмитрий Медведев, ушел в отставку 15 января. В правительстве Мишустина есть как люди, ранее занимавшие должности, так и новые лица.

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