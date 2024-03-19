Сенатор США Грэм во время визита в Киев призвал как можно быстрее принять закон о мобилизации

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм во время визита в Киев призвал украинских законодателей как можно скорее принять законопроект о мобилизации. Об этом сообщает The Washington Post, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что сенатор призвал украинских парламентариев к "быстрым законодательным действиям" в то время, когда американские законодатели до сих пор не могут принять закон о помощи Украине на 60 миллиардов долларов.

Грэм также призвал украинцев не базировать свои решения о вступлении в армию на поддержке Соединенных Штатов.

Что бы мы ни делали, вы должны бороться. Независимо от того, что мы делаем, вы сражаетесь за себя, - сказал он.

Политик также выразил мнение, что призывной возраст в Украине должен быть ниже 27 лет Он выразил надежду, что те, кто имеет право служить в украинской армии, присоединятся к ней.

Вы боретесь за свою жизнь, поэтому вы должны служить - не в 25 или 27 лет. Нужно больше людей в строю, - добавил Грэм.

Напомним

Президент Зеленский встретился с американским сенатором Грэмом и подчеркнул важность дальнейшей поддержки США, включая военную помощь и санкции против россии, для реализации планов Украины по деоккупации и евроатлантической интеграции.