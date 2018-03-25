Сенат Италии впервые в истории возглавила женщина

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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 31258 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 57865 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 106975 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 115318 просмотра

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9 марта, 17:47 • 121065 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132342 просмотра

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 марта. УНН. Сенат Италии в субботу, 24 марта, проголосовал за избрание представительницы правой партии “Вперед, Италия” Марии Элизабетты Казеллати его главой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на итальянское издание La Stampa.

Одержав победу в третьем раунде голосования, Казеллати стала первой в истории женщиной во главе итальянского Сената. За нее голосовали как представители правоцентристской коалиции, так и представители “Движения пяти звезд”.

Также Роберто Фико от “Движения пяти звезд” был избран спикером нижней палаты парламента. Как известно, выборы спикеров дают старт официальных консультаций по формированию правительства.

Ожидается, что консультации начнутся в начале следующего месяца.

Как сообщал УНН, в начале месяца в Италии у офиса неофашистской партии прогремел взрыв.

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