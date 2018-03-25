Сенат Италии впервые в истории возглавила женщина

Одержав победу в третьем раунде голосования, Казеллати стала первой в истории женщиной во главе итальянского Сената. За нее голосовали как представители правоцентристской коалиции, так и представители “Движения пяти звезд”.

Также Роберто Фико от “Движения пяти звезд” был избран спикером нижней палаты парламента. Как известно, выборы спикеров дают старт официальных консультаций по формированию правительства.

Ожидается, что консультации начнутся в начале следующего месяца.

Как сообщал УНН, в начале месяца в Италии у офиса неофашистской партии прогремел взрыв.