Сенат Італії вперше в історії очолила жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Сенат Італії в суботу, 24 березня, проголосував за обрання представниці правої партії “Вперед, Італія” Марії Елізабети Казеллаті його головою. Про це повідомляє УНН з посиланням на італійське видання La Stampa.
Здобувши перемогу у третьому раунді голосування, Казеллаті стала першою в історії жінкою на чолі італійського Сенату. За неї голосували як представники правоцентристської коаліції, так і представники “Руху п’яти зірок”.
Також Роберто Фіко від “Руху п’яти зірок” був обраний спікером нижньої палати парламенту. Як відомо, вибори спікерів дають старт офіційних консультацій щодо формування уряду.
Очікується, що консультації розпочнуться на початку наступного місяця.
Як повідомляв УНН, на початку місяця в Італії біля офісу неофашистської партії пролунав вибух.