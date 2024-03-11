Семьи с пятью детьми и 18-летняя сирота смогли выехали на подконтрольную Украине территорию - Прокудин

На подконтрольную Украине территорию удалось выехать семьям с 5 детьми, а также 18-летней сироте. Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Возвращение наших детей из оккупации - это работа, которая ни на минуту не прекращается. И вот снова есть радостные новости. Выехать на подконтрольную Украине территорию удалось семьям с 5 детьми, а также 18-летней сироте. Самому маленькому из малышей - 2 года - сообщил Прокудин.

По его словам, сейчас дети и взрослые в безопасности. С ними работают психологи и врачи.

"Спасибо организации Save Ukraine, которая помогает выехать семьям на свободную землю", - резюмировал председатель Херсонской ОВА.