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Секс-работники в Украине: какие проблемы принесла война

Секс-работники в Украине: какие проблемы принесла война

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 июня. УНН. Сегодня Международный день борьбы с насилием по отношению к секс-работникам. В Украине секс-индустрия хоть и находится вне закона, но все же является частью нашего общества и на нее влияет и война. УНН узнал, что изменилось для работниц этой сферы с началом полномасштабной войны.

Детали

Если обратиться к статистике, сколько людей ежегодно привлекается к ответственности по статье «Занятие проституцией», то в Украине насчитывается около тысячи таких лиц. Однако, на самом деле, количество задействованных в секс-индустрии значительно и значительно больше, ведь это не только те, кто предоставляет услуги по проституции, но и, например, веб-кам модели. В 2020 году рынок секс-индустрии в Украине оценивался по объемам как третий в Европе – после россии и Германии.

УНН обратился за комментарием в организацию БО «Легалайф-Украина», которая специализируется на поддержке секс-работниц. Там говорят, что проблема стигматизации работников секс-индустрии в обществе с началом полномасштабной войны только усилилась, ведь «не ко времени».

«Они боялись обратиться в полицию, в больничные учреждения, боятся обращаться как и до войны, так и сейчас. Все чаще, когда работники данной сферы обращаются, им говорят «не ко времени», «сами виноваты». Сейчас военное положение и мы не можем вам помочь. Они пишут заявления о совершенном преступлении, а на них не реагируют», - говорят в организации.

Добавляют, что полиция отказывает в реагировании на заявления секс-работников о совершенных в отношении них преступлениях, объясняя это нехваткой времени, и предлагает обращаться в военные администрации.

Внесла война свои коррективы и в условия работы многих секс-работников. Комендантский час усложнил возможность поиска клиентов и передвижения по улицам. Многие работники индустрии остались без заработка.

«Говорят «не ходите», «не зарабатывайте», но цены на квартиры выросли, многие работницы живут в арендованном жилье и у них есть дети, которых надо кормить. Есть и секс-работницы, которые выехали с оккупированных территорий и там, где более спокойно пытаются хоть как-то себя обеспечить. А цены на жилье выросли и они не в состоянии его оплатить, даже в маленьких городах, где нет оккупации и спокойно – цены очень выросли», - рассказывают в организации.

Добавим

Еще одной особенностью, о которой рассказали в организации, является то, что к ним все чаще стали обращаться веб-кам модели, которые стали объектами пристального внимания правоохранителей. Таких девушек, как правило, пытаются привлечь к ответственности не по административной статье о занятии проституцией, а уже по уголовной - распространение порнографии.

«Очень много запросов к нам поступает с вопросами, как и что делать в этих ситуациях. И мы девушкам предоставляем юридические консультации. Но ситуации разные, девочка не записывает свое видео и не хранит, а клиент может записывать видео и хранить, но за это все равно у девушки может быть уголовное наказание», - добавляют в организации.

В «Легалайф-Украина» отмечают, что секс-работники все чаще сталкиваются с более суровым наказанием, чем административная ответственность.

Организация также обнародовала отчет по результатам оценки потребностей секс-работников с наступлением полномасштабной войны. В аналитическом отчете, в частности, указывается, что несмотря на растущие риски и ухудшение условий в секс-работе (о чем свидетельствуют 63% секс-работниц (СР) количество женщин, зарабатывающих секс-работой, увеличивается. Это происходит за счет роста количества тех СР, которые до войны не предоставляли секс-услуги, но вынуждены сегодня из-за резкого ухудшения своего материального положения (11% СР) и рост количества СР, которые не смогли адаптироваться к условиям войны и возвращаются к секс-работе (12% СР).

Негативное влияние от войны на собственное психоэмоциональное состояние/состояние детей испытывают 91% СР. Кроме того, возросло количество тех секс-работниц, которые столкнулись с нарушением своих прав – их количество возросло с 56% в начале войны до 62% на втором году войны. Наиболее распространенными видами нарушений прав являются: шантаж/принуждение к сотрудничеству со стороны полиции, отказ в предоставлении услуг в государственных учреждениях, затягивание процесса оформления социальных льгот и требование благотворительных взносов за возможность получить медицинские услуги.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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