Секрет успеха европейского футбола или почему лучше играют там, где нет стадионов

Развитие должно основываться на доступности профессионального футбола максимальному количеству желающих. И этому государство должно способствовать не только финансово, но и правильным комплексным подходом.

Не стадион строить, а поля для детей и подростков

Секрет успеха хорватской сборной - как ни банально - в подходе к воспитанию молодых и перспективных игроков. А "рождаются" они только там, где могут себя проявить. Именно поэтому в этой стране почти нет помпезных спортивных арен, зато почти в каждом дворе построено мини-футбольное поле, обязательно, сертифицированное международными организациями.

Сертификация - это подтверждение того, что поле соответствует стандартам УЕФА/ФИФА, а значит пригодно по своим размерам и свойствам безопасности для проведения спортивных соревнований.

"В Украине же - дети тренируются на болоте", - говорит футбольный эксперт Дмитрий Лащук.

Строительство спортивных площадок для молодежи - вот что нужно развивать, вот во что надо вкладывать деньги, убеждает он дальше.

"Как бы это банально не звучало, но у хорватов другой менталитет и подход, чем в украинцев.

Хорватия строит площадки для футбола на постоянной основе, там эти поля - высококлассные. Аналогично и Польша. Еще лет 8 назад у них (поляков) была очень слабая сборная, сегодня - она ​​гораздо сильнее. А почему? Потому что до 2012 года, когда проходило Евро, Польша построила 2012 "орликов" - маленьких стадионов, в том числе, и площадок для баскетбола. Всего 2012, скажем так, новых возможностей для молодежи заниматься спортом.

Далее, возьмем Бельгию. Там в маленьких городах на 50-60 тыс. населения минимум 5-7 тренировочных футбольных полей, и 1-2 большие показательные стадионы. То есть также есть доступность спорта для молодежи.

А что в Украине? Какое совершенствование техники может быть, если ты играешь на руинах? Власть долгое время не вкладывала средства в спортивную инфраструктуру вообще. Только вот сейчас власть немножко повернулась лицом к этому вопросу, и за последние 2-3 года у нас построили много новых футбольных площадок", - рассказал он.

"Если бы такое было раньше ...", - с горечью добавляет Лащук, то наверное (продолжим за него) мы бы уже познакомились с новыми яркими, талантливыми молодыми ребятами с высокой перспективой превратиться в футбольных звезд.

Но футбольные поля в Украине строились и раньше! - может возразить читатель.

Да, строились, но какие? Очень низкого качества и без соблюдения элементарных требований даже относительно размеров, рассказывают экперты.

"У нас строились в определенной степени поля, но дело в том, что ФФУ ранее строила те поля, которые не соответствуют стандартам УЕФА. Они строились просто как спортивные площадки общего пользования. Просто выходили дети и играли. К футболу они имели отношение тем, что там была зеленая искусственная трава не очень хорошего качества и футбольные ворота, не стандартные. И там проводить какие-то соревнования нельзя. Строились они в очень малом количестве и непрограммные. Преимущественно это происходило по инициативе частных инвесторов. Футбольные клубы строили поля только для своих школ. То есть, поля были, но их было катастрофически недостаточно", - объясняет футбольный эксперт Валерий Новобранец.

"Строили, но недостраивали, или то, что построили - то оно давно развалилось и превратилось в сплошные руины", - дополняет коллегу Дмитрий Лащук.

Исландия тоже стала футбольной страной благодаря полям

Не менее яркий прорыв в футболе продемонстрировала Исландия. И снова в этом не последнюю роль сыграла доступность профессиональной спортивной инфраструктуры для молодежи.

"В Хорватии 4 млн 200 тыс. человек, и они - вице-чемпионы мира. У них - огромное количество полей, и если пересчитать, то там на 10 тыс. человек во много раз больше полей, чем в Украине.

Исландия же - страна, которая еще 20 лет вообще не воспринималась как футбольная. Но они пошли аналогическим путем - начали строить футбольные манежи. И у них на 300 тыс. человек 6 футбольных манежей с полноразмерными полями.

В Украине же, считаем, что нас еще 40 млн - и на 40 млн у нас футбольные манежи построены в Киеве в Конча-Заспе, в Днепропетровске и в Мариуполе. Три! На этом все!" - отмечает Новобранец.

Понятно, что на поле, нужны еще и стандартизированные ворота, мячи и, что не менее важно, сертифицированные тренеры.

Поля + тренер = футбол

Чтобы футбол действительно имел хорошую перспективу развития, страна должна обеспечить комплексность подхода. Расширяя возможности для детей заниматься спортом (через развитие спортивной инфраструктуры) не надо забывать и о профессионализме тренеров.

"Исландия и другие страны пошли по пути повышения квалификации тренеров, работающих с детьми. Есть страны, где с детьми должны работать специалисты только с категорией "Pro" - это самая высокая тренерская категория в детском футболе", - объясняет Новобранец.

В Украине также существует лицензирование тренеров, однако часто с детьми работают тренеры вообще без малейшей лицензии (это категория С, диплом, который позволяет работать с детскими командами).

"А те страны, о которых мы сегодня говорим, как о футбольных, они все пережили вот эту футбольную революцию - футольний бум. Сначала строили инфраструктуру, чем как раз сейчас занимается и Федерация футбола Украины. Затем занимались повышением квалификации тренировочного состава", - резюмировал Новобранец.

Поэтому, хочется думать, что "футбольная революция", которую уже пережили наши европейские соседи, назрела и у нас.

В Украине в позапрошлом году появился собственный завод по производству искусственного футбольного покрытия - "ФФУ Продакшн". Компания пока реализует 66 проектов в столице и заявила о намерении завершить эти объекты до 1 сентября текущего года.

При этом, как отмечают на заводе, строят они мини-площадки по стандартам УЕФА. А поставщиками сырья для изготовления футбольной искусственной травы привлекли лучших в этом деле немецких специалистов - компанию "Polytan".

"Созданная по технологии всемирно известного производителя искусственного покрытия Polytan искусственная трава ТМ ПОЛЕ (под такой маркой выпускает готовую продукцию "ФФУ Продакшн") идеально подойдет как профессиональным спортивным клубам, так и учебным заведениям. Устойчивость и немецкое качество сохранят твое поле новым на десятилетия, а утвержденная экологичность Polytan сделает его искусственность абсолютно незаметной", - отмечают отечественные производители.

В рамках реализации государственной программы, футбольные площадки строятся не только в Киеве, но и по всей стране. В Днепропетровской области планируют до конца года открыть 23 мини-поля, в Полтавской - 20, в Ивано-Франковской области - 16, и т.д. Их производителями и строителями являются разные компании, но все они должны реализовывать свои проекты в строгом соответствии с требованиями качества и безопасности.

Президент Федерации футбола Андрей Павелко ранее анонсировал, что за три года в планах ФФУ "построить столько полей, сколько было построено за все предыдущие годы независимости Украины".

Если же так и произойдет, то будем радоваться и ждать появления новых звезд украинского футбола.