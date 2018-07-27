Секрет успеха европейского футбола или почему лучше играют там, где нет стадионов
Киев • УНН
Потрясающий успех футбольной сборной Хорватии во время выступления на Чемпионате мира по футболу стал для многих неожиданным. Болельщики интересовались вопросом, как такой маленькой балканской стране удалось воспитать настоящих звезд футбола, как им удалось встать на одну ступень с мировыми лидерами этого вида спорта такими, как Испания, Германия, Франция. Секретов успеха, конечно, может быть много, и они, наверное, в деталях. Одной из таких деталей, как рассказали УНН эксперты, является, как раз, правильный подход к развитию футбола.
Развитие должно основываться на доступности профессионального футбола максимальному количеству желающих. И этому государство должно способствовать не только финансово, но и правильным комплексным подходом.
Не стадион строить, а поля для детей и подростков
Секрет успеха хорватской сборной - как ни банально - в подходе к воспитанию молодых и перспективных игроков. А "рождаются" они только там, где могут себя проявить. Именно поэтому в этой стране почти нет помпезных спортивных арен, зато почти в каждом дворе построено мини-футбольное поле, обязательно, сертифицированное международными организациями.
Сертификация - это подтверждение того, что поле соответствует стандартам УЕФА/ФИФА, а значит пригодно по своим размерам и свойствам безопасности для проведения спортивных соревнований.
"В Украине же - дети тренируются на болоте", - говорит футбольный эксперт Дмитрий Лащук.
Строительство спортивных площадок для молодежи - вот что нужно развивать, вот во что надо вкладывать деньги, убеждает он дальше.
"Как бы это банально не звучало, но у хорватов другой менталитет и подход, чем в украинцев.
Хорватия строит площадки для футбола на постоянной основе, там эти поля - высококлассные. Аналогично и Польша. Еще лет 8 назад у них (поляков) была очень слабая сборная, сегодня - она гораздо сильнее. А почему? Потому что до 2012 года, когда проходило Евро, Польша построила 2012 "орликов" - маленьких стадионов, в том числе, и площадок для баскетбола. Всего 2012, скажем так, новых возможностей для молодежи заниматься спортом.
Далее, возьмем Бельгию. Там в маленьких городах на 50-60 тыс. населения минимум 5-7 тренировочных футбольных полей, и 1-2 большие показательные стадионы. То есть также есть доступность спорта для молодежи.
А что в Украине? Какое совершенствование техники может быть, если ты играешь на руинах? Власть долгое время не вкладывала средства в спортивную инфраструктуру вообще. Только вот сейчас власть немножко повернулась лицом к этому вопросу, и за последние 2-3 года у нас построили много новых футбольных площадок", - рассказал он.
"Если бы такое было раньше ...", - с горечью добавляет Лащук, то наверное (продолжим за него) мы бы уже познакомились с новыми яркими, талантливыми молодыми ребятами с высокой перспективой превратиться в футбольных звезд.
Но футбольные поля в Украине строились и раньше! - может возразить читатель.
Да, строились, но какие? Очень низкого качества и без соблюдения элементарных требований даже относительно размеров, рассказывают экперты.
"У нас строились в определенной степени поля, но дело в том, что ФФУ ранее строила те поля, которые не соответствуют стандартам УЕФА. Они строились просто как спортивные площадки общего пользования. Просто выходили дети и играли. К футболу они имели отношение тем, что там была зеленая искусственная трава не очень хорошего качества и футбольные ворота, не стандартные. И там проводить какие-то соревнования нельзя. Строились они в очень малом количестве и непрограммные. Преимущественно это происходило по инициативе частных инвесторов. Футбольные клубы строили поля только для своих школ. То есть, поля были, но их было катастрофически недостаточно", - объясняет футбольный эксперт Валерий Новобранец.
"Строили, но недостраивали, или то, что построили - то оно давно развалилось и превратилось в сплошные руины", - дополняет коллегу Дмитрий Лащук.
Исландия тоже стала футбольной страной благодаря полям
Не менее яркий прорыв в футболе продемонстрировала Исландия. И снова в этом не последнюю роль сыграла доступность профессиональной спортивной инфраструктуры для молодежи.
"В Хорватии 4 млн 200 тыс. человек, и они - вице-чемпионы мира. У них - огромное количество полей, и если пересчитать, то там на 10 тыс. человек во много раз больше полей, чем в Украине.
Исландия же - страна, которая еще 20 лет вообще не воспринималась как футбольная. Но они пошли аналогическим путем - начали строить футбольные манежи. И у них на 300 тыс. человек 6 футбольных манежей с полноразмерными полями.
В Украине же, считаем, что нас еще 40 млн - и на 40 млн у нас футбольные манежи построены в Киеве в Конча-Заспе, в Днепропетровске и в Мариуполе. Три! На этом все!" - отмечает Новобранец.
Понятно, что на поле, нужны еще и стандартизированные ворота, мячи и, что не менее важно, сертифицированные тренеры.
Поля + тренер = футбол
Чтобы футбол действительно имел хорошую перспективу развития, страна должна обеспечить комплексность подхода. Расширяя возможности для детей заниматься спортом (через развитие спортивной инфраструктуры) не надо забывать и о профессионализме тренеров.
"Исландия и другие страны пошли по пути повышения квалификации тренеров, работающих с детьми. Есть страны, где с детьми должны работать специалисты только с категорией "Pro" - это самая высокая тренерская категория в детском футболе", - объясняет Новобранец.
В Украине также существует лицензирование тренеров, однако часто с детьми работают тренеры вообще без малейшей лицензии (это категория С, диплом, который позволяет работать с детскими командами).
"А те страны, о которых мы сегодня говорим, как о футбольных, они все пережили вот эту футбольную революцию - футольний бум. Сначала строили инфраструктуру, чем как раз сейчас занимается и Федерация футбола Украины. Затем занимались повышением квалификации тренировочного состава", - резюмировал Новобранец.
Поэтому, хочется думать, что "футбольная революция", которую уже пережили наши европейские соседи, назрела и у нас.
В Украине в позапрошлом году появился собственный завод по производству искусственного футбольного покрытия - "ФФУ Продакшн". Компания пока реализует 66 проектов в столице и заявила о намерении завершить эти объекты до 1 сентября текущего года.
При этом, как отмечают на заводе, строят они мини-площадки по стандартам УЕФА. А поставщиками сырья для изготовления футбольной искусственной травы привлекли лучших в этом деле немецких специалистов - компанию "Polytan".
"Созданная по технологии всемирно известного производителя искусственного покрытия Polytan искусственная трава ТМ ПОЛЕ (под такой маркой выпускает готовую продукцию "ФФУ Продакшн") идеально подойдет как профессиональным спортивным клубам, так и учебным заведениям. Устойчивость и немецкое качество сохранят твое поле новым на десятилетия, а утвержденная экологичность Polytan сделает его искусственность абсолютно незаметной", - отмечают отечественные производители.
В рамках реализации государственной программы, футбольные площадки строятся не только в Киеве, но и по всей стране. В Днепропетровской области планируют до конца года открыть 23 мини-поля, в Полтавской - 20, в Ивано-Франковской области - 16, и т.д. Их производителями и строителями являются разные компании, но все они должны реализовывать свои проекты в строгом соответствии с требованиями качества и безопасности.
Президент Федерации футбола Андрей Павелко ранее анонсировал, что за три года в планах ФФУ "построить столько полей, сколько было построено за все предыдущие годы независимости Украины".
Если же так и произойдет, то будем радоваться и ждать появления новых звезд украинского футбола.