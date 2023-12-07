Сейшельские острова объявили ЧС после мощного взрыва

На Сейшельских островах была объявлена чрезвычайная ситуация после мощного взрыва в промышленной зоне на главном острове Маэ, а также наводнения, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Взрыв произошел сразу после 2:00 по местному времени на территории строительной компании, что занимается разработкой карьеров, где в четырех контейнерах хранилась взрывчатка. Он сравнял с землей коммерческие здания и разрушил близлежащие жилые дома, оставив после себя опустошительный след вдоль восточного побережья острова Маэ.

Президент Сейшельских островов Вейвел Рамкалаван приказал всем гражданам, кроме основных работников, оставаться дома. Несколько человек также были эвакуированы из своих домов. Несколько человек получили ранения.

Международный аэропорт также был поврежден, несмотря на то, что он расположен в 4 км от места происшествия. Школы закрыты, а больницы закрыты для всех, кроме экстренных случаев. Единственное разрешенное передвижение - это въезд на острова отдыха и выезд с них. "Международный аэропорт Сейшельских островов по-прежнему работает, и для посетителей функционирует паромное сообщение между островами", - говорится в официальном аккаунте страны на X.

При этом чрезвычайно сильный дождь ночью вызвал сильное наводнение и оползни, что усилило нагрузку на группы реагирования острова. Три человека погибли, когда их дома были разрушены. Из-за наводнения сточные воды попали в океан, и людям советуют не плавать.

Выступая на национальном телевидении, президент Вейвел Рамкалаван назвал эти две катастрофы "бедствием" для страны и призвал людей проявить солидарность с пострадавшими.

Напомним

В результате оползня на севере Венесуэлы в октябре погибло 36 человек.