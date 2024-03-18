Сегодня начинается Пасхальный пост: традиции, обычаи, обычаи

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  168381 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  179660 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  181191 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  167996 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  116796 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  129035 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  121559 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
14 марта 2024, 09:34  •  129310 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  141870 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  128760 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

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12 марта 2024, 06:25  •  359465 просмотра

Сегодня начинается Пасхальный пост: традиции, обычаи, обычаи

Сегодня, 18 марта, для православных христиан начинается Пасхальный пост, который продлится семь недель, и завершится 5 мая, в день празднования Воскресения Иисуса Христа.

Общество •   •  2717 просмотра
Сегодня начинается Пасхальный пост: традиции, обычаи, обычаи

В результате ракетного обстрела пожарной части в Харьковской области ранен спасатель

В Харьковской области рф обстреляла ракетами пожарную часть, серьезно повредив здание и автомобили, а также ранив одного спасателя.

Война •   •  6374 просмотра
В результате ракетного обстрела пожарной части в Харьковской области ранен спасатель

Исландия внесла в парламент пятилетний план поддержки Украины

Правительство Исландии подало на рассмотрение парламента пятилетний план поддержки Украины.

Война •   •  10031 просмотра
Исландия внесла в парламент пятилетний план поддержки Украины

Стрельба в Стамбуле: один гражданин Швеции погиб, другой - получил ранения

Гражданин Швеции погиб и еще один получил ранения в результате стрельбы в турецком кафе, где 3 подозреваемых скрылись с места происшествия.

Общество •   •  10328 просмотра
Стрельба в Стамбуле: один гражданин Швеции погиб, другой - получил ранения

Всемирный день вторичной переработки, День неудобных моментов. Что еще можно отметить 18 марта

Сегодня, 18 марта, во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Дня вторичной переработки. Природные ресурсы нашей планеты постепенно уменьшаются, а потому вопрос вторичной переработки различных отходов с каждым годом становится все более важным.

УНН Lite •   •  10193 просмотра
Всемирный день вторичной переработки, День неудобных моментов. Что еще можно отметить 18 марта

рф тиражирует "новость" об обвинении Зеленского в угрозе безопасности секретной базы с иностранцами в Одессе

рф распространяет дезинформацию о том, что Зеленский во время своего визита подверг опасности секретную базу с иностранцами в Одессе.

Война •   •  17549 просмотра
рф тиражирует "новость" об обвинении Зеленского в угрозе безопасности секретной базы с иностранцами в Одессе

Армия обороны Израиля нанесла удар по больнице Аль-Шифа в Газе

Израильские силы нанесли удар по больнице Аль-Шифа в Газе и нанесли артиллерийские удары по Хан-Юнису, утверждая, что разведданные свидетельствуют о том, что ХАМАС использует эту больницу.

Война •   •  17691 просмотра
Армия обороны Израиля нанесла удар по больнице Аль-Шифа в Газе

Воздушные Силы предупреждают об угрозе баллистических ракет в Харьковской области

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о потенциальной угрозе баллистических ракет в Харьковской области.

Война •   •  20020 просмотра
Воздушные Силы предупреждают об угрозе баллистических ракет в Харьковской области

путин рассматривает возможность создания "санитарной зоны" в Украине

Отвечая на вопрос пропагандиста "первого канала", путин заявил о возможном создании "санитарной зоны" в Украине.

Война •   •  26191 просмотра
путин рассматривает возможность создания "санитарной зоны" в Украине

Цены на нефть растут после атак на российские НПЗ

Цены на нефть поднялись выше 85 долларов за баррель для нефти марки Brent и около 81 доллара для WTI после того, как украинские беспилотники повредили российские НПЗ.

Война •   •  28794 просмотра
Цены на нефть растут после атак на российские НПЗ