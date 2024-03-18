Сегодня начинается Пасхальный пост: традиции, обычаи, обычаи

Сегодня, 18 марта, для православных христиан начинается Пасхальный пост, который продлится семь недель, и завершится 5 мая, в день празднования Воскресения Иисуса Христа, пишет УНН.

Пасхальный пост считается одним из самых строгих, ведь он приходится на последние недели жизни Иисуса Христа, его казнь, и духовно готовит человека к празднику его Воскресения - Пасхе.

Во время Пасхального поста верующие должны больше времени проводить в молитвах, обязательно сходить в церковь, чтобы исповедоваться.

В дни поста не желательно веселиться, устраивать громкие празднования и развлечения. Есть ограничения в питании. Наиболее строгими являются первый день поста и Страстная пятница, когда верующим рекомендуют пить только воду.

Во время Пасхального строго запрещено употреблять мясо, яйца, молочные продукты. Рацион питания в пост зависит от дня недели:

- среда, пятница - сыроедение, разрешено употреблять продукты, которые не прошли термической обработки;

- понедельник - разрешено употреблять горячие блюда, но без добавления масла;

- вторник, четверг - можно добавлять масло в горячие блюда;

- суббота, воскресенье - людям, которые не придерживаются строгого поста, можно употреблять рыбу.

Не соблюдать пост могут:

- больные люди;

- беременные женщины и мамы, которые недавно родили;

- дети до 14 лет;

- люди, которые длительное время находятся в дороге;

- жители прифронтовых территорий, зон боевых действий, военнослужащие.