Сегодня Международный день людей с инвалидностью: как война повлияла на их положение в Украине
Киев • УНН
Страны мира отмечают Международный день людей с инвалидностью, выступая за интеграцию и признание преимуществ от участия 15-20% населения мира с инвалидностью. Украина сообщает о росте количества людей с инвалидностью из-за войны, а реформы планируют сместить акцент с оценки инвалидности на оценку функциональных потерь.
Сегодня, третьего декабря, во многих странах проводятся мероприятия по случаю Международного дня людей с инвалидностью. Событие было основано в 1992 году Организацией Объединенных Наций в 1992 году Организацией Объединенных Наций, пишет УНН.
Сколько людей с инвалидностью в мире
По разным оценкам, из-за проблем со здоровьем, физических и психологических недостатков, 15-20% жителей нашей планеты являются людьми с инвалидностью.
Сегодняшнее событие - это не просто напоминание о том, с какими проблемы люди с инвалидностью сталкиваются в своей повседневной жизни. Это призыв к правительствам еще больше интегрировать людей с инвалидностью в политическую, экономическую, социальную и культурную жизнь своих стран, где они приносили, приносят, и могут приносить еще большую пользу.
В частности, в Германии 70% лиц с инвалидностью имеют возможность реализовать свое право на труд.
Ситуация в Украине
Травмы, полученные на фронте и в результате российских обстрелов и ракетных ударов, повлияли на увеличение количества людей с инвалидностью в Украине.
В сентябре глава Минсоцполитики Оксана Жолнович сообщила, что за полтора года войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 до 3 миллионов.
Для того, чтобы люди с инвалидностью не считали себя оторванными от жизни, в Украине объявили о подготовке реформы - планируется, что через два года в Украине не будут устанавливать инвалидность, зато у людей, которые имеют серьезные проблемы со здоровьем, будут определять уровень потери функциональности. функциональности.
Сегодня Международный день людей с инвалидностью: как война повлияла на их положение в Украине
Страны мира отмечают Международный день людей с инвалидностью, выступая за интеграцию и признание преимуществ от участия 15-20% населения мира с инвалидностью. Украина сообщает о росте количества людей с инвалидностью из-за войны, а реформы планируют сместить акцент с оценки инвалидности на оценку функциональных потерь.
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