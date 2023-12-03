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Сегодня Международный день людей с инвалидностью: как война повлияла на их положение в Украине

Киев  •  УНН

03 декабрь 2023, 05:17  •  23063 просмотра

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Страны мира отмечают Международный день людей с инвалидностью, выступая за интеграцию и признание преимуществ от участия 15-20% населения мира с инвалидностью. Украина сообщает о росте количества людей с инвалидностью из-за войны, а реформы планируют сместить акцент с оценки инвалидности на оценку функциональных потерь.

Сегодня, третьего декабря, во многих странах проводятся мероприятия по случаю Международного дня людей с инвалидностью. Событие было основано в 1992 году Организацией Объединенных Наций в 1992 году Организацией Объединенных Наций, пишет УНН.

Сколько людей с инвалидностью в мире

По разным оценкам, из-за проблем со здоровьем, физических и психологических недостатков, 15-20% жителей нашей планеты являются людьми с инвалидностью.

Сегодняшнее событие - это не просто напоминание о том, с какими проблемы люди с инвалидностью сталкиваются в своей повседневной жизни. Это призыв к правительствам еще больше интегрировать людей с инвалидностью в политическую, экономическую, социальную и культурную жизнь своих стран, где они приносили, приносят, и могут приносить еще большую пользу.

В частности, в Германии 70% лиц с инвалидностью имеют возможность реализовать свое право на труд.

Ситуация в Украине

Травмы, полученные на фронте и в результате российских обстрелов и ракетных ударов, повлияли на увеличение количества людей с инвалидностью в Украине.

В сентябре глава Минсоцполитики Оксана Жолнович сообщила, что за полтора года войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 до 3 миллионов.

Для того, чтобы люди с инвалидностью не считали себя оторванными от жизни, в Украине объявили о подготовке реформы - планируется, что через два года в Украине не будут устанавливать инвалидность, зато у людей, которые имеют серьезные проблемы со здоровьем, будут определять уровень потери функциональности. функциональности.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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Сегодня Международный день людей с инвалидностью: как война повлияла на их положение в Украине

Страны мира отмечают Международный день людей с инвалидностью, выступая за интеграцию и признание преимуществ от участия 15-20% населения мира с инвалидностью. Украина сообщает о росте количества людей с инвалидностью из-за войны, а реформы планируют сместить акцент с оценки инвалидности на оценку функциональных потерь.

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