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Сегодня Международный день борьбы с детским рабством: как украинским детям не оказаться в зоне риска
По оценкам различных неправительственных организаций, сейчас до девяти миллионов детей в мире находятся в современном рабстве. В понятие детского рабства включаются такие категории как торговля детьми, сексуальная эксплуатация детей, дети-солдаты, брак с детьми и домашнее рабство детей.
Силы ПВО ночью уничтожили 9 из 9 ударных беспилотников
Силы противовоздушной обороны уничтожили 9 ударных беспилотников "шахед-131/136", запущенных из Крыма в ночь на 16 апреля над разными регионами Украины.
США обеспокоены, что оккупированной Запорожской АЭС занимается неквалифицированный персонал
Соединенные Штаты обеспокоены тем, что оккупированная Россией Запорожская атомная электростанция в Украине эксплуатируется неквалифицированным и ненадлежащим образом подготовленным персоналом без надлежащих лицензий, что создает угрозу для безопасной эксплуатации ядерного объекта.
Всемирный день голоса, День "Спасите слона", День пижамы на работе. Что еще можно отметить 16 апреля
Сегодня, 16 апреля, проходят различные мероприятия по случаю Всемирного дня голоса. Голос человека так же абсолютно уникален, как и отпечатки пальцев. Специалисты утверждают, что по голосу можно определить характер человека, а также возраст, вес, рост, и даже его социальный статус.
Байден и его жена заработали в прошлом году $620 тысяч
В 2023 году президент США Джо Байден и его жена Джилл заработали 620 000 долларов, уплатили 146 600 долларов федерального подоходного налога и 34 400 долларов налогов штатов, а также пожертвовали 20 000 долларов 17 благотворительным организациям, в том числе 5 000 долларов Фонду Бо Байдена.
США не будут сбивать дроны над Украиной - Кирби
Соединенные Штаты не будут сбивать российские беспилотники над Украиной, зато будут предоставлять оружие и средства противовоздушной обороны украинским военным.
В Пенсильвании вспыхнул завод по производству снарядов для армии США
На заводе General Dynamics в Скрентоне, штат Пенсильвания, который производит артиллерийские снаряды для армии США, вспыхнул небольшой пожар, но его быстро потушили, обошлось без жертв.
BBC: Европейские компании помогают России строить корабли
Европейские компании продолжают поставлять компоненты на российские верфи, строящие корабли ВМФ, несмотря на санкции, помогая России укреплять свой военный потенциал.
Нетаньяху дал поручение подготовить список целей в Иране
Нетаньяху приказал израильским военным подготовить варианты взвешенного ответа против Ирана, который "пошлет сигнал", но позволит избежать жертв после того, как массированная атака Ирана на Израиль будет отбита.
В Хмельницкой области были слышны взрывы
В Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы, свидетельствующие о возможной атаке беспилотников, сообщает Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.