Сегодня Международный день борьбы с детским рабством: как украинским детям не оказаться в зоне риска

Сегодня, 16 апреля, во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Международного дня борьбы с детским рабством, пишет УНН.

Событие установлено в честь 12-ичного пакистанского парня Икбала Масиха, который отказался принудительно работать и был жестоко убит человеком, который его эксплуатировал.

По оценкам различных неправительственных организаций, сейчас до девяти миллионов детей в мире находятся в современном рабстве.

В понятие детского рабства включаются такие категории как торговля детьми, сексуальная эксплуатация детей, дети-солдаты, брак с детьми и домашнее рабство детей.

Накануне полномасштабного российского вторжения в Глобальном индексе рабства Украина занимала 49-е место из 167-ми стран мира. Считается, что каждый шестой из тысячи украинцев сталкивался с рабством. И среди пострадавших безусловно есть дети.

В течение прошлого года украинские полицейские задокументировали 116 фактов торговли людьми. Среди пострадали 16 детей, а также 37 мужчин, 27 женщин.

65 торговцев людьми получили статус подозреваемых.

С началом российской агрессии за рубежом оказались около двух миллионов украинских детей. Все они находятся в потенциальной зоне риска, ведь в чужой стране, иногда без присмотра взрослых, к сожалению, могут стать жертвами трудового, сексуального или иного вида рабства.

Правоохранители, общественные организации постоянно напоминают основные советы и детям, и взрослым, что надо делать, чтобы не попасть в современное рабство:

- не доверяйте незнакомцам;

- никогда никому не отдавайте паспорт или другие документы, подтверждающие личность, держите их копии отдельно от оригиналов;

- постоянно контактируйте с близким человеком в Украине, особенно во время пересечения границы;

- держите под рукой важнейшие контакты: телефоны горячих линий, волонтеров, юристов, адреса посольств и тому подобное.

Полицейские ликвидировали международный канал торговли людьми