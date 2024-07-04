Сегодня, четвертого июля, в Украине отмечается День судебного эксперта. Событие было основано указом президента в 2009 году, пишет УНН.

Профессия судебного эксперта очень важна, ведь именно с его помощью происходит правосудие не на догадках, а на фактах и доказательствах. Благодаря этим специалистам оправдывают невиновных и наказывают виновных в преступлениях. От точности и объективности экспертиз зависит ход расследования преступления.

Существует большое количество разнообразных судебных экспертиз. В частности, Криминалистические исследования делятся на трасологические, взрыво-технические, биологические, почерковедческие, лингвистические и тому подобное.

Считается, что первую в мире судебно-медицинскую криминалистическую лабораторию в 1910 году создал отец современной криминалистики Эдмон Локард.

Одним из старейших экспертных учреждений Украины является Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз, который был создан четвертого июля 1913 года как Кабинет научно-судебной экспертизы при прокуроре Киевской судебной палаты.

На сегодняшний день одной из ключевых задач украинских экспертов является тщательное документирование военных преступлений российских агрессоров для безоговорочной доказательной базы в международных судах.

В частности, в течение прошлого года специалисты Киевского научно-исследовательского института провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии.

"Речь идет не только об исследовании российского оружия. Это инженерно-технические экспертизы по разрушению движимого и недвижимого имущества в результате военных действий, экономические экспертизы по вопросам расчета соответствующих убытков для государства в целом и людей индивидуально, компьютерно-технические экспертизы техники и электронных средств врага и многое другое. Около 90% процентов экспертиз выполнено по назначению правоохранительных органов", - отметил ранее директор КНИИСЭ Александр Рувин.