СБУ установила российское авторство большинства "телефонных террористов"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины в последнее время разоблачили ряд спецопераций, разработанных российскими спецслужбами в рамках гибридной войны против нашей страны, в частности резкого роста количества "телефонного терроризма", передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным СБУ, злоумышленники, используя специализированное телекоммуникационное оборудование, организовали маршрутизацию международного трафика вне центрами коммутации.
"С помощью IP-телефонии они маскировали вызовы в обычные местные телефонные разговоры с заменой оригинального номера абонента. Именно таким образом с территории страны-агрессора, временно оккупированных и аннексированных территорий Украины поступали ложные телефонные сообщения о минировании объектов критической инфраструктуры и мест массового пребывания людей в разных регионах Украины", - отметили в СБУ.
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Как отметили в СБУ, за последнюю неделю "зафиксировано 28 таких сообщений".
"Указанное свидетельствует о продолжении российскими спецслужбами тактики запугивания населения Украины в рамках гибридной войны, направленной, в частности, искусственное обострение социально-политической ситуации в государстве", - подчеркнули в ведомстве.
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Также в пресс-службе отметили, что только в столице в течение года оперативники Службы безопасности Украины установили 33 человека, которые систематически осуществляли ложные сообщения о минировании.
Напомним, 10 ноября в 10-ти городах Украины в полицию поступили сообщения о заминировании местных аэропортов. Информация о заминировании не подтвердилось ни в одном городе.