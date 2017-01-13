СБУ разоблачила в Запорожской области незаконную реализацию контрафактного алкоголя
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили в Запорожской области деятельность разветвленной сети по реализации контрафактного алкоголя. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Правоохранители установили, что менеджмент компании, которая занимается оптовой торговлей алкогольной продукции, вместе с легальным алкоголем реализовывал фальсифицированную водку. Контрафакт дельцы поставляли в торговые точки по всей территории области. Злоумышленники ежесуточно реализовывали до двух тысяч литров фальсифицированного алкоголя.
Во время обысков в складских помещениях фирмы в Запорожье, Бердянске и Мелитополе сотрудники спецслужбы обнаружили почти двадцать тысяч бутылок фальсифицированной водки с поддельными марками акцизного сбора на сумму два миллиона гривен. В помещениях также хранилась тысяча литров спирта неизвестного происхождения.
Правоохранители изъяли более полумиллиона гривен и финансовую документацию, подтверждающую проведение нелегальных торговых операций с контрафактной водкой.
Открыто уголовное производство по ст. 199 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.