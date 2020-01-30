СБУ и спецслужба Грузии предотвратили заказное убийство на территории закавказской страны
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Украинские правоохранители в ходе многоходовой совместной спецоперации со Службой государственной безопасности Грузии предупредили двойное заказное убийство на территории закавказской страны. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
В рамках начатого уголовного производства оперативники и следователи спецслужбы с участием грузинских коллег установили, что организаторами преступления являются трое представителей криминальных кругов из Украины и Грузии. Они действовали по указанию главарей одной из грузинских преступных группировок, которые планировали "устранить" двух своих грузинских конкурентов.
Через украинского сообщника заказчики подыскали "киллера", который согласился выполнить задание за 20 тысяч долларов США. Убийце была передана информация, в том числе фото и видеоматериалы, личные данные потенциальных жертв, дополнительно оплаченный перелет в Тбилиси и организована встреча с грузинскими фигурантами дела.
На территории Грузии во время контролируемых правоохранителями встреч один из организаторов заказ передал "киллеру" 4 тысячи долларов США аванса, автомат и взрывчатку для совершения преступления.
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После процессуального документирования действий злоумышленников, правоохранители задержали в Харькове, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, представителя отечественных криминальных кругов, задействованного в организации заказного убийства. Злоумышленнику осуществлено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Одновременно Службой государственной безопасности Грузии совместно с другими правоохранительными органами страны были задержаны двое местных жителей - организаторов заказа, а также проведен ряд обысков по месту жительства фигурантов производства.
Сейчас Шевченковским районным судом города Киева гражданину Украины избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком шестьдесят дней, без права внесения залога.
Напомним, в Киевской области полиция предупредила заказное убийство адвоката и задержала организатора преступления.