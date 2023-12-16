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СБУ показали, как спецназовцы ЦСО "А" ликвидируют российскую пехоту

Киев  •  УНН

16 декабрь 2023, 09:34  •  13937 просмотра

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СБУ обнародовала видео, на котором бойцы Центра специального назначения "А" уничтожают российскую пехоту, несмотря на попытки оккупантов убежать.

Служба безопасности Украины опубликовала видео на котором спецназовцы ЦСО "А" спецслужбы ликвидируют российскую пехоту, передает УНН.

Детали

"Спецназовцы ЦСО "А" СБУ загоняли до смерти российскую пехоту. И как бы быстро она не убегала, доставка билетов на "кобзоновский концерт" происходит четко по графику! А наши воины из Центра спецопераций "А" заботятся, чтобы туда попал каждый оккупант!", - подписали в СБУ видео.

Дополнение

В декабре в Службе безопасности Украины впервые рассказали, как снайперы Центра специальных операций "А" воевали за "Дорогу жизни" под Бахмутом весной 2023 года.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
СБУ показали, як спецпризначенці ЦСО "А" ліквідовують російську піхоту
SBU shows how Special Forces of the Center "A" eliminate Russian infantry
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