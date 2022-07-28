СБУ: арестовали миллиардные активы, подконтрольные "Роснефти", "Газпрому", "Росатому" и другим
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. В течение недели по инициативе Службы безопасности в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), переданы арестованные активы на около 15 млрд грн. Об этом сообщает СБУ и Офис Генпрокурора, передает УНН.
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"Суд передал в управление АРМА корпоративные права 19 украинских предприятий, которые контролировались российскими корпорациями «Ростех», «Роснефть», «Газпром», «РусАл», «Росатом», «Группа ГМС», «Татнефть» и российскими банками на общую сумму свыше 7,75 млрд грн", - указали в частности в Офисе Генпрокурора.
"Активы с российскими бенефециарами были арестованы в рамках уголовного производства по факту подготовки, планирования и введения россией агрессивной войны против Украины", - сообщили в СБУ.
Детали
СБУ сообщается, что в управление государства перешли:
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- 80 имущественных комплексов (санатории, спортивные учреждения и т.п.) в разных регионах ориентировочной стоимостью 7 млрд грн, которые были незаконно выведены из государственной собственности и переданы на баланс профсоюзов Украины;
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- активы 19 украинских компаний, которые контролировались российскими корпорациями «Ростех», «Роснефть», «Газпром», «РусАл», «Росатом», «Группа ГМС», «Татнефть» и российскими банками на общую сумму свыше 7,75 млрд грн, а также тысячи закрепленных за ними объектов недвижимого и движимого имущества на сотни миллионов гривен.
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"Что касается имущества, которое находилось на балансе Федерации профсоюзов Украины, то по информации кибердепартамента СБУ, с 1992 года по настоящее время должностные лица Федерации незаконно отчуждали 80 курортно-оздоровительных, спортивных и других государственных комплексов. Это делалось путем занижения рыночной стоимости объектов и осуществление покупателем минимальной официальной оплаты без согласования с Фондом государственного имущества. Такие схемы наносили ущерб государству в особо крупных размерах", – говорится в сообщении.
Так, в АРМА по инициативе СБУ переданы такие объекты как:
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- отели «Турист» и «Дружба» в Киеве;
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- санаторий «Жовтень» в Конча-Заспе, одесский санаторий «Куяльник», «Моршинский» во Львовской области и «Поляна» на Закарпатье;
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- спортивные комплексы, в частности здание, в котором расположен Kyiv Sport Club.
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В настоящее время идет досудебное расследование, чтобы установить все обстоятельства правонарушений и привлечь виновных к ответственности.
Напомним
По инициативе Службы безопасности Украины арестованы дополнительные активы нардепа Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, которыми управляли из рф.