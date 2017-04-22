САП обжалует меру пресечения Н.Мартыненко
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует меру пресечения, избранную Соломенским районным судом Киева бывшему народному депутату Николаю Мартыненко. Об этом журналистам заявил прокурор САП Роман Сымкив, передает корреспондент УНН.
"Мы изложим свои возражения в апелляционной жалобе", - сказал Р.Сымкив.
По его словам, следственный судья принял такое решение из-за того, что на него оказывалось давление.
Вместе с тем, по словам прокурора, до принятия решения апелляционной инстанции САП будет выполнять решение Соломенского райсуда Киева.
Как сообщал УНН, суд отдал Н.Мартыненко на поруки нардепам и министрам.
Напомним, 20 апреля 2017 года сотрудники НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко. Ему сообщили о подозрении в создании преступной организации (ч.5 ст.191 УК) и присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч.1 ст.255 УК). НАБУ и САП ходатайствуют об аресте экс-нардепа на 60 суток с возможностью 300 млн грн залога.
В тот же день детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали второе лицо в этом деле, заместителя главы "Нафтогаза" Сергея Перелому, по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК. САП ходатайствует о применении к нему ареста с возможностью внесения 100 млн грн залога.
По версии следствия, государственное предприятие "ВостГОК" заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-народному депутату, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 млн долл. США.