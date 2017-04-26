САП обжаловала меру пресечения Н.Мартыненко
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подала апелляционную жалобу на постановление Соломенского районного суда Киева, который отпустил на поруки бывшего народного депутата Николая Мартыненко. Об этом УНН сообщили в пресс-службе САП.
"Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала решение следователя судьи Соломенского суда об избрании меры пресечения Николаю Мартыненко", - говорится в сообщении.
В своей жалобе САП, сообщили в пресс-службе, требует отмены решения суда первой инстанции и постановления нового решения, в котором просит избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей 60 суток с альтернативой внесения залога 300 млн грн.
Как сообщал УНН, суд отдал Н.Мартыненко на поруки нардепам и министрам.
Напомним, 20 апреля 2017 сотрудники НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко. Ему сообщили о подозрении в создании преступной организации (ч.5 ст.191 УК) и присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч.1 ст.255 УК). НАБУ и САП ходатайствовали о арест экс-нардепа на 60 суток с возможностью 300 млн грн залога.
В тот же день детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали второе лицо в этом деле, заместителя главы "Нафтогаза" Сергея Перелому, по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.
По версии следствия, государственное предприятие "ВостГОК" заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-народному депутату на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 млн долл. США.