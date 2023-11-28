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Самолет Virgin Atlantic совершит первый трансатлантический перелет с использованием 100% экологического топлива

Киев  •  УНН

28 ноябрь 2023, 09:11  •  10707 просмотра

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Самолет авиакомпании Virgin Atlantic совершит первое в истории трансатлантическое путешествие из Лондона в Нью-Йорк, используя только экологически чистое авиационное топливо (SAF). Эта демонстрация имеет целью показать низкоуглеродные альтернативы для авиации будущего.

Пассажирский самолет компании Virgin Atlantic во вторник выполнит перелет из Лондона в Нью-Йорк на 100% безопасном авиационном топливе (SAF). Перевозка пассажиров и загрузка грузов в рейсе осуществляться не будет - авиакомпании рассматривают этот рейс прежде всего как демонстрацию прежде всего, как демонстрацию того, что более экологичный способ полетов действительно возможен. Об этом пишет BBC, передает УНН.

Детали

Сегодня британская авиакомпания Virgin Atlantic совершит трансатлантический рейс, который полностью работает на так называемом экологически безопасном топливе. Рейс будет отправляться из лондонского аэропорта Хитроу в 13:30 (по украинскому времени) и должен прибыть на JFK в Нью-Йорке в 21:30.

Полет будет проходить в рамках акции демонстрации потенциала вариантов с низким содержанием углерода, который должен обеспечить рейсы в будущем. Также указывается, что этот рейс станет первым рейсом коммерческой авиакомпании на дальние расстояния, который "на 100% будет работать на экологически чистом топливе на обоих двигателях", - говорится в пресс-релизе Virgin. При этом пассажиров и грузов перевозить не будут.

Справка

Произведенные из отработанных масел, остатков древесины или водорослей, устойчивые авиационные топлива (SAF) могут быть использованы для замены парафина в современных самолетах. Они рассматриваются как основной рычаг для декарбонизации сектора в течение следующих десятилетий, но их производство все еще находится на начальном этапе и является очень дорогим.

После проведения испытаний и анализа рейс был одобрен британским регулятором - Управлением гражданской авиации - в начале этого месяца. Как сообщается, самолет Boeing 787 будет заправлен 50 тоннами SAF: используются два типа топлива, 88% из которых которых получено из отходов жиров, а остальное - из отходов производства кукурузы в США.

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В проекте участвует участие ряд компаний, включая производителя двигателей Rolls-Royce и энергетического гиганта BP. Авиаиндустрия надеется, что рейс Virgin Atlantic продемонстрирует правительствам необходимость оказания финансовой поддержки, чтобы сделать SAF более доступным.

Вместе с тем, присутствует критика со стороны нескольких неправительственных организаций. Например, экологическая группа Stay Grounded назвала этот полет "отвлечением от зеленых последствий".

(Заменители топлива) не приближаются к тому, чтобы быть масштабируемыми в течение необходимого периода времени, чтобы избежать климатического коллапса. То, что нам срочно нужно, - это сокращение сжигания ископаемого авиационного топлива, то есть меньше полетов, где это возможно

- сказала представитель экологической группы Магдалена Хойвизер.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

Экономика
Літак Virgin Atlantic здійснить перший трансатлантичний переліт з використанням 100% екологічного палива
Virgin Atlantic aircraft to make the first transatlantic flight using 100% sustainable fuel
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Самолет Virgin Atlantic совершит первый трансатлантический перелет с использованием 100% экологического топлива

Самолет авиакомпании Virgin Atlantic совершит первое в истории трансатлантическое путешествие из Лондона в Нью-Йорк, используя только экологически чистое авиационное топливо (SAF). Эта демонстрация имеет целью показать низкоуглеродные альтернативы для авиации будущего.

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