Саммит Китай-ЕС запланирован в Пекине: обсудят стратегические и экономические вопросы

Саммит Китай-ЕС состоится в четверг в Пекине, сообщило в понедельник министерство иностранных дел Китая, указав, что на нем лидеры обеих сторон обсудят стратегические и глобальные экономические вопросы, представляющие взаимный интерес, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

"Китай и Европа - партнеры, а не соперники... наши общие интересы намного перевешивают наши разногласия", - заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь на очередном брифинге для прессы.

Глава КНР Си Цзиньпин встретится с президентом Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщил Ван.

"Мы будем изучать пути решения проблем через диалог и консультации", - сказал Ван, добавив, что "мы будем сотрудничать, чтобы противостоять глобальным вызовам, придать миру новый импульс и повысить стабильность международной ситуации".

Дополнение

Саммит состоится после нескольких встреч на высоком уровне между ЕС и Китаем в Пекине за несколько месяцев до этого, с целью найти точки соприкосновения в их сложных отношениях.

ЕС в середине этого года взял на себя обязательства сократить зависимость от Китая и обсуждал, как найти баланс между "снижением рисков" и сотрудничеством в таких областях, как изменение климата.

В сентябре ЕС согласился создать механизмы урегулирования споров, когда еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис посетил Пекин, менее чем через две недели после того, как Еврокомиссия начала расследование вопроса о том, следует ли вводить карательные пошлины на более дешевый импорт китайских электромобилей для защиты производителей ЕС.

В следующем месяце главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил китайским чиновникам, что Брюссель серьезно относится к Китаю и ждет того же в ответ в отношении геополитических вопросов и торговли.

В прошлом месяце Китай заявил, что временно разрешит безвизовый режим для граждан некоторых стран, включая Францию, Германию, Италию и Нидерланды.

Хотя переговоры в основном сосредоточены на торговле, экономике и политике, директор Human Rights Watch по ЕС Филипп Дам призвал Мишеля и фон дер Ляйен оказать давление на Китай по вопросам нарушения прав человека.