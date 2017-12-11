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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 110409 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

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10 марта, 15:15 • 129455 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Саакашвили завели в зал Печерского райсуда

Саакашвили завели в зал Печерского райсуда

Киев  •  УНН

 • 8335 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Экс-главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили завели в зал Печерского районного суда Киева, передает корреспондент УНН.

Ранее адвокат заявил, что прокуратура будет просить для Саакашвили домашний арест.

Как сообщал УНН, Печерский райсуд столицы усиленно охраняют.

Напомним, Саакашвили задержали 8 декабря на квартире бывшего начальника луганской полиции и увезли в ИВС.

Защитников Саакашвили допустили в следственный изолятор, а также позволили передать ему необходимые вещи и книги.

Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.

В ГПУ заявили, что Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.

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