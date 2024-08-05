Вместо того, чтобы дать нашим ветеранам-предпринимателям "удочку", благодаря которой они смогут постоянно ловить рыбу для себя и для государства, правительство в состоянии предложить им только услуги "рыбинспекции" и провести раз в несколько месяцев символический "рыбный день" - размышляет над проблемами ветеранского бизнеса в Украине председатель ОО "Вільні та Вірні" Виталий Герсак в своей заметке на сайте "Корреспондент".

Автор отмечает, что в США ветеранский бизнес составляет почти 6% предприятий, ежегодно зарабатывает более 900 млрд. долл. и обеспечивает рабочими местами 3,9 млн. работников. Его деятельность регулируется по меньшей мере 4-мя отдельными федеральными законами и законами на уровне штатов. В этой сфере постоянно действуют около 20 отдельных федеральных программ, которые предоставляют ветеранам гранты, льготные займы, гарантии по займам, финансовые компенсации, помощь в доступе к госконтрактам, бизнес-наставничество, бизнес-тренинги, обучение предпринимательству.

К тому же, правительство США постоянно стремится к увеличению возможностей ветеранов получать государственные контракты. Делается это как через поощрение крупных компаний, которые при реализации масштабных федеральных проектов обязаны привлекать в качестве субподрядчиков ветеранские предприятия, так и через прямое квотирование. Сегодня ежегодно 3% федеральных контрактов на закупки отдается для ветеранского бизнеса, в будущем этот показатель планируется повысить до 20%.

В Украине ветеранский бизнес фактически существует почти десятилетие, с первых бизнесов ветеранов АТО. По состоянию на 23 февраля 2022 года в Украине было зарегистрировано более 12 тысяч ветеранских бизнесов. "Он имеет собственные узнаваемые бренды, о нем широко известно, он работает, мотивирует, учит, объединяет, но... с юридической точки зрения, в Украине его не существует, потому что до сих пор нет ни одного закона, который бы определял деятельность наших ветеранов-предпринимателей. Следовательно - не существует никаких стимулов по его поощрению, уникальных прав и специальных прерогатив, на которые он мог бы рассчитывать, официальной статистики и органа власти, который бы занимался вопросами его развития и т.д." - констатируется в статье.

На сегодня в этой сфере мы имеем только 5 специализированных национальных проектов/программ. Единственным механизмом практической финансовой поддержки ветеранов-предпринимателей в Украине на сегодня остается грантовая помощь со стороны органов исполнительной власти и негосударственных институтов. Но ежегодно выдаются лишь несколько сотен таких грантов.

Ветеранский бизнес в Украине существует не потому, что государство уделяет ему внимание и заботится о благосостоянии Защитников, а потому, что у нас есть целая армия общественно активных ветеранов, которые состоялись как бизнесмены сами по себе - отмечает В.Герсак.