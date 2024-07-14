россия с начала недели применила против Украины более 700 управляемых авиационных бомб, более 170 ударных беспилотников различных типов и почти 80 ракет. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Только с начала этой недели россия применила против Украины более 700 управляемых авиационных бомб, более 170 ударных беспилотников различных типов и почти 80 ракет. Масштабу этого зла должен соответствовать и масштаб решений в защиту жизни. Каждый партнер может повлиять на ситуацию, может укрепить защиту от террора. И Украина благодарна всем нашим друзьям, кто именно так делает. Вместе одолеем зло, - написал Зеленский.

Напомним

8 июля 2024 года российские террористы поразили ракетой детскую больницу "Охматдет", что привело к значительным разрушениям зданий медучреждения и человеческим жертвам.

Пострадали пять корпусов медучреждения, в том числе один самый новый; одно здание - корпус токсикологии с отделением хронических и острых интоксикаций - обвалилось полностью.

В результате российского обстрела в Охматдете погибли 2 человека, более 50 - получили ранения.