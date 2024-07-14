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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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12 июля 2024, 13:46  •  122368 просмотра

Не мог стать прорывом по членству: политологи подвели итоги и указали на успехи саммита НАТО для Украины

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12 июля 2024, 08:43  •  126567 просмотра

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12 июля 2024, 08:15  •  92909 просмотра

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12 июля 2024, 06:35  •  155594 просмотра

Для усовершенствования fpv-дронов рф может использовать ІТ-школы Ипатова, фирма которого работает на украинском терминале "Олимпекс"

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Желание громады оставить городу историческое название "Бровары" подкреплено выводами уважаемых научных учреждений - городской голова

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12 июля 2024, 06:35  •  155594 просмотра
Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики

Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики
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