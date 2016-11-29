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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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С.Лавров и Ф.-В.Штайнмаер проводят в Минске двустороннюю встречу по Сирии

Киев • УНН

 • 7846 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер проводят двустороннюю встречу по Сирии, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

С.Лавров и Ф.-В.Штайнмаер проводят в Минске двустороннюю встречу по Сирии

Как сообщалось, перед вылетом в Минск Ф.-В.Штайнмаер заявил, что намерен также обсудить с С.Лавровым сирийскую проблематику, в частности, ситуацию вокруг Алеппо.

Напомним, встреча глав внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки" в Минске завершилась.

В переговорах в Минске кроме министров также участвовали глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан, его заместитель Александр Хуг и спецпредставитель главы ОБСЕ в Контактной группе Мартин Сайдик.

О проведении встречи министров иностранных дел "нормандской четверки" до конца ноября договорились 19 октября в Берлине президенты России, Франции, Украины - Владимир Путин, Франсуа Олланд, Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель.

Предполагалось, что главы МИД примут дорожную карту по урегулированию ситуации на Донбассе.

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