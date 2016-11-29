С.Лавров и Ф.-В.Штайнмаер проводят в Минске двустороннюю встречу по Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер проводят двустороннюю встречу по Сирии, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
Как сообщалось, перед вылетом в Минск Ф.-В.Штайнмаер заявил, что намерен также обсудить с С.Лавровым сирийскую проблематику, в частности, ситуацию вокруг Алеппо.
Напомним, встреча глав внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки" в Минске завершилась.
В переговорах в Минске кроме министров также участвовали глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан, его заместитель Александр Хуг и спецпредставитель главы ОБСЕ в Контактной группе Мартин Сайдик.
О проведении встречи министров иностранных дел "нормандской четверки" до конца ноября договорились 19 октября в Берлине президенты России, Франции, Украины - Владимир Путин, Франсуа Олланд, Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель.
Предполагалось, что главы МИД примут дорожную карту по урегулированию ситуации на Донбассе.