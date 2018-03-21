Румыния отказалась признавать выборы президента РФ в оккупированном Крыму

“Румыния не признает российские выборы в Крыму”, — говорится в сообщении.

МИД также напоминает, что Румыния считает Крым частью Украины и не признает незаконной аннексию РФ полуострова.

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Напомним, 18 марта, в России проходило голосование за нового президента России. Избирательные участки были оснащены даже в оккупированном Россией Крыма. В Украине россиян не пускали в дипломатические учреждения России, кроме граждан, имеет дипломатические паспорта. Россияне, которые хотели голосовать на выборах, должны были ехать на участки в Российской Федерации.

Как сообщал УНН, по итогам обработки 99,84% бюллетеней, явка избирателей на выборах президента России 18 марта составила 67,43%. Победу на выборах, как отмечается, одержал действующий президент Владимир Путин, набравший 76,65% голосов.

В свою очередь, пресс-секретарь Европейской службы внешних связей Майи Косьянчич заявила, что "Европейский союз не признает незаконной аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и поэтому не признает проведения выборов на Крымском полуострове. Наблюдатели ОБСЕ/БДИПЧ не проводили никаких действий на этих незаконно аннексированных территориях, участие дипломатов государств-членов ЕС в надзорной деятельности в рамках МНО ОБСЕ/БДИПЧ также ограничивалось Российской Федерации. ЕС остается непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.