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Румунія відмовилася визнавати вибори президента РФ в окупованому Криму

Румунія відмовилася визнавати вибори президента РФ в окупованому Криму

Київ • УНН

 • 11505 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Румунія не визнає вибори президента Росії в анексованому Криму. Про це повідомляє УНН з посиланням на МЗС країни в Twitter.

“Румунія не визнає російські вибори у Криму”, — йдеться в повідомленні.

МЗС також нагадує, що Румунія вважає Крим частиною України і не визнає незаконну анексію РФ півострова.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вибори в Росії суперечать міжнародним нормам - ОБСЄ

Нагадаємо, 18 березня, в Росії проходило голосування за нового президента Росії. Виборчі дільниці були оснащені навіть в окупованому Росією Криму. В Україні росіян не пускали до дипломатичних установ Росії, крім громадян, які має дипломатичні паспорти. Росіяни, які хотіли голосувати на виборах, повинні були їхати на ділянки в Російській Федерації.

Як повідомляв УНН, за підсумками обробки 99,84% бюлетенів, явка виборців на виборах президента Росії 18 березня склала 67,43%. Перемогу на виборах, як зазначається, здобув чинний президент Володимир Путін, який набрав 76,65% голосів.

У свою чергу, прес-секретар Європейської служби зовнішніх зв’язків Майї Косьянчич заявила, що "Європейський союз не визнає незаконну анексію Криму і Севастополя Російською Федерацією і тому не визнає проведення виборів на Кримському півострові. Спостерігачі ОБСЄ/БДІПЛ не проводили ніяких дій на цих незаконно анексованих територіях, участь дипломатів держав-членів ЄС в наглядової діяльності в рамках МНВ ОБСЄ/БДІПЛ також обмежувалося Російської Федерації. ЄС залишається непохитним у своїй підтримці територіальної цілісності і суверенітету України.

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