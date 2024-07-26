Руководительница АРМА обвинила государственный Ощадбанк в негосударственной позиции

Глава Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елена Дума обвинила государственный банк Ощадбанк в манипуляциях и негосударственной позиции из-за заявления о ТРЦ «Гулливер», пишет УНН.

Детали

Ранее председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов заявил, что решение суда о передаче ТРЦ «Гулливер» в управление АРМА вредит интересам банка, ведь лишит его платежей по кредиту от компании-владельца столичного комплекса.

Елена Дума назвала такие заявления со стороны Ощадбанка манипулятивными.

Агентство уже обращалось в банк относительно имеющейся кредитной задолженности и предмета залога владельца ТРЦ перед банком и получило официальный ответ. Поэтому все заявления манипулятивного характера отдельных представителей государственного банка в СМИ могут быть легко опровергнуты. При наличии решения суда, которым обеспечиваются государственные интересы - позиция всех государственных органов и учреждений должна быть единой - государственная - заявила Дума.

Руководительница АРМА утверждает, что передача в управление АРМА ТРЦ «Гулливер» не нарушает права любого финансового учреждения как кредитора.

Хочу отметить, что Агентству не передавались в управление корпоративные права и денежные средства, находящиеся на счетах ООО «ТРИ О» (ТРЦ «Гулливер»). Соответственно права любого финансового учреждения как кредитора никоим образом не нарушены. Выполнение кредитных обязательств полностью зависит от заемщика и его желания их выполнять. Любые заявления со стороны одного из банков об аресте счетов, которые могут привести к невыполнению кредитных обязательств являются безосновательными - утверждает Дума.

По ее словам, АРМА получило решения судов о передаче имущества в управление и начинает осмотр и оценку арестованного актива с привлечением правоохранительных органов и субъектов оценочной деятельности.

В то же время в эксклюзивном комментарии УНН заместитель председателя правления Ощадбанка, ответственный за работу с NPL Арсен Милютин заявил, что в банке никогда не утверждали, что в АРМА передаются корпоративные права или денежные средства ООО «ТРИ О».

Речь о том, что по решению суда передается сам актив, само здание, а именно благодаря зданию собирается арендная плата с арендаторов, а за счет этой арендной платы ООО платит по кредиту в банк... Когда «Гулливер» будет передан в АРМА, то все доходы от управления этим активом должны поступать в государственный бюджет, а не в государственные банки. В этом проблема - сказал Милютин.

Он отметил, что у ООО «ТРИ О» нет других активов или имущества, которые могли бы генерировать доход для покрытия кредита. То есть БФК «Гулливер» является единственным возможным источником обслуживания кредита в Ощадбанке и Укрэксимбанке.

«Сейчас выплаты не прекращаются, потому что «Гулливер» технически еще не передан в АРМА, но когда передадут - все выплаты прекратятся, потому что доходы должны идти в госбюджет. А нам надо кредит гасить. Интерес государственного банка здесь не учтен», - указывает заместитель председателя правления Ощадбанка.

Добавим

В начале июня Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Офиса Генпрокурора и разрешил передачу комплекса «Гулливер» в управление АРМА. Однако, представители «Гулливера» заявляют, что такое решение грубо нарушает процессуальные и материальные нормы права и фактически означает захват бизнеса при содействии правоохранительных и силовых органов.

Пока неизвестно, как эта ситуация будет развиваться дальше, ведь представители компании-владельца комплекса в судах доказывают безосновательность и незаконность такого решения.