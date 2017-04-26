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Начался суд о продлении срока возложенных на Р.Насирова обязанностей

Киев • УНН

 • 18868 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Соломенский районный суд Киева начал заседание по делу о продлении срока возложенных обязанностей на председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова в рамках пресечения. Об этом в сообщает собственный корреспондент.

Начался суд о продлении срока возложенных на Р.Насирова обязанностей

Суд Киева начал заседание по делу о продлении срока возложенных обязанностей на председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова в рамках пресечения.

Напомним, САП обратилась с ходатайством в суд о продлении срока возложенных на Р.Насирова обязанностей.

В частности речь идет о том, что суд, выбрав ему меру пресечения, обязал председателя ДФС являться по первому вызову к следователю, сдать паспорта, не выезжать за пределы Киева, а также воздержаться от общения со свидетелями в уголовном производстве.

Как сообщал УНН, Р.Симкив, избранный Р.Насирову мера пресечения - залог будет действовать до завершения досудебного расследования.

При этом представитель защиты Романа Насирова в комментарии сообщил, что будет просить суд отказать в удовлетворении этого ходатайства.

"Мы будем просить суд отказать в удовлетворении данного ходатайства в связи с тем, что они (САП - ред.) Обещали за два месяца закончить (расследование - ред.), А в ходатайстве написали, что особенно сложное дело и надо еще расследовать ", - сказал адвокат Р.Насирова Александр Лысак.

Он добавил, что Р.Насирова допросили за все время только один раз.

Напомним, Р.Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Соломенский районный суд Киева избрал Р.Насирову мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения 100 млн грн залога , которую за него внесла жена.

Украинские Национальные Новости

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