россияне жалуются, что дрон атаковал бывший спиртзавод в курской области

Губернатор курской области роман старовойт заявил, что в ночь на 8 апреля беспилотник "сбросил взрывчатку" на бывший местный спиртзавод. Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

По словам губернатора курской области, беспилотник сбросил взрывчатку на территории бывшего спиртзавода неподалеку от села гуево суджанского района.

В помещении недействующего заводского клуба возник пожар. Его уже якобы потушили. Никто из жителей не пострадал.

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