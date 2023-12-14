россияне за сутки обстреляли 4 населенных пункта Донетчины: есть раненый, поврежден железнодорожный путь

Российские военные за прошедшие сутки открывали огонь по Авдеевке, Курахово, пгт Очеретино и поселке Богдановка Донецкой области. В результате обстрелов один человек получил ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Донецкой области.

Детали

13 декабря армия рф 8 раз ударила из артиллерии по гражданскому населению Донецкой области. Вражеским атакам подверглись города Авдеевка, Курахово, пгт Очеретино, село Богдановка.

В Авдеевке в результате артобстрела ранен гражданский человек. Также, как сообщается, повреждены многоквартирный дом, два жилых дома и железнодорожный путь.

В результате вражеских обстрелов в пгт Очеретино разрушен частный дом. Предварительно - люди не пострадали, указали в полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Николаевщине ночью уничтожили пять "шахедов", враг нанес ракетный удар