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россияне за сутки обстреляли 4 населенных пункта Донетчины: есть раненый, поврежден железнодорожный путь

Киев  •  УНН

14 декабрь 2023, 09:12  •  17952 просмотра

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Российские войска обстреляли четыре населенных пункта Донецкой области, ранив одно гражданское лицо и повредив здания и железнодорожные пути.

Российские военные за прошедшие сутки открывали огонь по Авдеевке, Курахово, пгт Очеретино и поселке Богдановка Донецкой области. В результате обстрелов один человек получил ранения.  Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Донецкой области. 

Детали

13 декабря армия рф 8 раз ударила из артиллерии по гражданскому населению Донецкой области. Вражеским атакам подверглись города Авдеевка, Курахово, пгт Очеретино, село Богдановка.

В Авдеевке в результате артобстрела ранен гражданский человек. Также, как сообщается, повреждены многоквартирный дом, два жилых дома и железнодорожный путь.

В результате вражеских обстрелов в пгт Очеретино разрушен частный дом.  Предварительно - люди не пострадали, указали в полиции. 

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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