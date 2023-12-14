россияне за сутки обстреляли 4 населенных пункта Донетчины: есть раненый, поврежден железнодорожный путь
Киев • УНН
Российские войска обстреляли четыре населенных пункта Донецкой области, ранив одно гражданское лицо и повредив здания и железнодорожные пути.
Российские военные за прошедшие сутки открывали огонь по Авдеевке, Курахово, пгт Очеретино и поселке Богдановка Донецкой области. В результате обстрелов один человек получил ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Донецкой области.
Детали
13 декабря армия рф 8 раз ударила из артиллерии по гражданскому населению Донецкой области. Вражеским атакам подверглись города Авдеевка, Курахово, пгт Очеретино, село Богдановка.
В Авдеевке в результате артобстрела ранен гражданский человек. Также, как сообщается, повреждены многоквартирный дом, два жилых дома и железнодорожный путь.
В результате вражеских обстрелов в пгт Очеретино разрушен частный дом. Предварительно - люди не пострадали, указали в полиции.
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россияне за сутки обстреляли 4 населенных пункта Донетчины: есть раненый, поврежден железнодорожный путь
Российские войска обстреляли четыре населенных пункта Донецкой области, ранив одно гражданское лицо и повредив здания и железнодорожные пути.
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