россияне за сутки обстреляли 18 населенных пунктов Запорожской области

"Не после рождественского яичного ликера": Белый дом призвал Конгресс США одобрить помощь Украине

Белый дом призвал Конгресс принять решение о предоставлении критически важной помощи Украине после того, как путин подтвердил свою цель продолжать "жестокое и варварское вторжение" до тех пор, пока его цели не будут достигнуты. Джон Кирби подчеркнул глобальные последствия бездействия и прямую угрозу международному порядку и демократии