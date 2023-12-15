россияне за сутки обстреляли 18 населенных пунктов Запорожской области
Российские войска совершили 87 обстрелов 18 населенных пунктов в Запорожской области, используя беспилотники, авиационные снаряды и реактивные системы залпового огня, без сообщений о жертвах.
"Не после рождественского яичного ликера": Белый дом призвал Конгресс США одобрить помощь Украине
Белый дом призвал Конгресс принять решение о предоставлении критически важной помощи Украине после того, как путин подтвердил свою цель продолжать "жестокое и варварское вторжение" до тех пор, пока его цели не будут достигнуты. Джон Кирби подчеркнул глобальные последствия бездействия и прямую угрозу международному порядку и демократии
российские ДРГ за две недели 7 раз пытались прорваться на территорию Украины - Наев
За две недели российские диверсионные группы семь раз пытались проникнуть на территорию Украины, в пяти случаях украинские войска оперативно отбили врага, нанеся потери.
Армия рф обстрелом повредила детский сад в Харьковской области
Российские войска обстреляли четыре района Харьковской области, повредив детский сад, но без жертв.
Хмельницкая область: силы ПВО ночью обезвредили три "шахеда"
Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника "шахед", в Хмельницкой области без жертв и повреждений, сообщил официальный представитель Сергей Тюрин.
На Николаевщине ночью сбили восемь "шахедов"
Силы ПВО сбили восемь ударных беспилотников "Шахид" над Николаевской областью в ночь на 15 декабря, о жертвах не сообщается.
Венгрия заблокировала пакет финансовой помощи ЕС Украине на 50 млрд евро
Венгрия заблокировала пакет финансовой помощи ЕС Украине.
По Херсонской области россияне выпустили 673 снаряда: попали в зерновой терминал, есть жертва
За сутки российские войска 102 раза атаковали Херсонскую область, в результате чего один человек погиб и двое получили ранения, а также были нанесены удары по жилым кварталам и объектам инфраструктуры.
На следующей неделе Сенат США будет голосовать по военной помощи Украине и Израилю
На следующей неделе Сенат США проголосует за выделение дополнительных $50 млрд. помощи Украине и $14 млрд. для Израиля. Об этом сообщил лидер сенатского большинства Чак Шумер.
Более тысячи оккупантов за сутки уничтожили украинские защитники
Также за последние сутки было уничтожено 14 танков и 38 боевых бронированных машин.