Киев • УНН
Российские войска выпустили около 40 снарядов по Белозерке в Херсонской области. В результате обстрела погибли два человека, среди раненых есть медработники, повреждено около 60 гражданских зданий.
российские войска выпустили по Белозерке Херсонской области около сорока снарядов, в результате чего уже известно о двух погибших. Среди раненых в результате вражеских ударов есть медицинские работники. Об этом в пятницу сообщил председатель ОВА Александр Прокудин, передает УНН.
Оккупанты били по Белозерке из РСЗО «Град», выпустив около сорока снарядов. Из-за этого повреждено с шесть десятков гражданских зданий. Сейчас известно о двух погибших. Из-под завалов достали тело женщины
По его словам, также есть раненые в результате ударов оккупантов, среди которых медицинские работники. Информация о пострадавших уточняется, добавил Прокудин.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области российские войска утром обстреляли жилой дом в Белозерке, погибла 72-летняя местная жительница.