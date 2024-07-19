российские войска выпустили по Белозерке Херсонской области около сорока снарядов, в результате чего уже известно о двух погибших. Среди раненых в результате вражеских ударов есть медицинские работники. Об этом в пятницу сообщил председатель ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Оккупанты били по Белозерке из РСЗО «Град», выпустив около сорока снарядов. Из-за этого повреждено с шесть десятков гражданских зданий. Сейчас известно о двух погибших. Из-под завалов достали тело женщины - написал Прокудин в Telegram.

По его словам, также есть раненые в результате ударов оккупантов, среди которых медицинские работники. Информация о пострадавших уточняется, добавил Прокудин.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области российские войска утром обстреляли жилой дом в Белозерке, погибла 72-летняя местная жительница.