Киев • УНН
На оккупированных территориях снизилась урожайность из-за подрыва Каховской ГЭС. Россияне заставляют фермеров продавать зерно по фиксированной цене и штрафуют за низкие показатели, уменьшая закупочную цену.
На оккупированных территориях в этом году снизился уровень урожайности из-за отсутствия воды в результате подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС. Однако россиян это не останавливает от идеи штрафовать аграриев за снижение урожайности. Об этом заявили в Центре национального сопротивления Украины, передает УНН.
На временно оккупированных территориях в этом году снизился уровень урожайности из-за отсутствия воды в результате подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС. Однако врага это не останавливает от идеи штрафовать аграриев за снижение урожайности. Речь идет о санкциях в виде уменьшения закупочной цены на урожай
Отмечается, что на ВОТ оккупанты заставляют всех фермеров продавать зерно «государственному оператору» по фиксированной цене, который далее перепродает его уже по рыночным ценам и разница оседает в руках оккупантов.
Однако при низких показателях урожайности цена продажи зерна для агрария может еще уменьшиться. Это и есть механизм контроля отрасли оккупационной администрацией
Дополнение
В мае Центр сопротивления сообщал, что фермеры на захваченных территориях Херсонщины должны платить коллаборационистам 10-15% от заработка, чтобы продать свой урожай.