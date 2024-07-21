На оккупированных территориях в этом году снизился уровень урожайности из-за отсутствия воды в результате подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС. Однако россиян это не останавливает от идеи штрафовать аграриев за снижение урожайности. Об этом заявили в Центре национального сопротивления Украины, передает УНН.

На временно оккупированных территориях в этом году снизился уровень урожайности из-за отсутствия воды в результате подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС. Однако врага это не останавливает от идеи штрафовать аграриев за снижение урожайности. Речь идет о санкциях в виде уменьшения закупочной цены на урожай - говорится в сообщении.

Отмечается, что на ВОТ оккупанты заставляют всех фермеров продавать зерно «государственному оператору» по фиксированной цене, который далее перепродает его уже по рыночным ценам и разница оседает в руках оккупантов.

Однако при низких показателях урожайности цена продажи зерна для агрария может еще уменьшиться. Это и есть механизм контроля отрасли оккупационной администрацией - информирует Центр сопротивления.

Дополнение

В мае Центр сопротивления сообщал, что фермеры на захваченных территориях Херсонщины должны платить коллаборационистам 10-15% от заработка, чтобы продать свой урожай.