россияне ударили управляемой авиабомбой по Константиновке в Донецкой области: 5 человек ранены

российская армия выпустила управляемую авиабомбу по городу Константиновка Донецкой области, в результате чего пять человек получили ранения. Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

Сегодня утром россияне сбросили на город управляемую авиабомбу - пять человек получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии - написал Филашкин в Telegram.

По его словам, вражеским ударом повреждены 3 дома, автомобиль и инфраструктурный объект.

Дополнение

российские войска в ночь на 23 апреля попали управляемыми авиабомбами "УМПБ Д-30 СМ" по Селидовому Донецкой области. Повреждены по меньшей мере 11 частных домов.