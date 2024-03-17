россияне ударили двумя ракетами Х-59 по Черниговщине - ОВА

Ночью 17 марта российские войска ударили двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Черниговщине, поврежден дом, семья остались без жилья. Об этом сообщает начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, пишет УНН.

По сообщению Воздушных Сил, российские оккупанты ударили двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Черниговщине. По предварительной информации, россияне целились по объектам на юге области, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что от попадания ракеты в селе Черниговского района поврежден дом, семья остались без жилья. К счастью, без пострадавших. На месте работают соответствующие службы.

Напомним

В течение суток Вооруженные Силы Украины нанесли 4 авиаудара по личному составу, вооружению, военной технике, пункту управления и системе противовоздушной обороны противника.