россияне трижды штурмовали украинские позиции на левобережье Днепра - Силы обороны юга
Киев • УНН
российские войска трижды пытались штурмовать украинские позиции на левом берегу Днепра, но были вынуждены отступить, понеся потери.
российские военные за прошедшие сутки трижды пытались штурмовать украинские позиции на левобережье Днепра. Однако украинские войска заставили врага отойти на исходные позиции. Об этом во вторник сообщили Силы обороны юга, передает УНН.
Как сообщается, в операционной зоне Сил обороны юга продолжается контрбатарейная борьба. Вместе с тем враг системно пытается выбить наши подразделения с занятых позиций как в районе плацдармов левобережья, так и в Запорожской области.
За сутки совершил 3 попытки штурмов на левобережье Днепра и 9 - в районах Роботино и Приютного Запорожской области. Оккупанты преимущественно действовали группами до отделения, без поддержки бронетехники. Понеся потери, отошли на исходные позиции
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По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, за минувшие сутки россияне потеряли 840 человек личного состава.
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