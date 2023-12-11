россияне свозят на север Донетчины бетонные "зубы дракона" - Андрющенко
Киев • УНН
Российские войска перемещают бетонные противотанковые заграждения, известные как "зубы дракона", в направлении севера Донецкой области, сообщил Петр Андрющенко.
Российские военные перебрасывают в сторону севера Донецкой области так называемые "зубы дракона" - бетонные пирамиды, которые препятствуют продвижению военной техники. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.
Зубы дракона. Вновь зафиксированы поставки зубов дракона с Новоазовского направления в сторону севера Донецкой области. Движение через Никольскую часть Мариупольского района (Угледарское направление)
Напомним
В конце ноября представители движения "АТЭШ" сообщали, что зафиксировали во временно оккупированном Крыму перемещение до десятка КАМАЗов, наполненных так называемыми "зубами дракона", которые направлялись в сторону Евпатории.
россияне свозят на север Донетчины бетонные "зубы дракона" - Андрющенко
Российские войска перемещают бетонные противотанковые заграждения, известные как "зубы дракона", в направлении севера Донецкой области, сообщил Петр Андрющенко.
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