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россияне свозят на север Донетчины бетонные "зубы дракона" - Андрющенко

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 07:16  •  26953 просмотра

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Российские войска перемещают бетонные противотанковые заграждения, известные как "зубы дракона", в направлении севера Донецкой области, сообщил Петр Андрющенко.

 Российские военные перебрасывают в сторону севера Донецкой области так называемые "зубы дракона"  - бетонные пирамиды, которые препятствуют продвижению военной техники. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.

Зубы дракона. Вновь зафиксированы поставки зубов дракона с Новоазовского направления в сторону севера Донецкой области. Движение через Никольскую часть Мариупольского района (Угледарское направление)

- написал Андрющенко в Telegram.

Напомним 

В конце ноября представители движения "АТЭШ" сообщали, что зафиксировали во временно оккупированном Крыму перемещение до десятка КАМАЗов, наполненных так называемыми "зубами дракона", которые направлялись в сторону Евпатории. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
росіяни звозять на північ Донеччини бетонні "зуби дракона" - Андрющенко
Russians are bringing concrete "dragon's teeth" to the north of Donetsk region - Andriushchenko
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