россияне провели съезд коллаборационистов на ВОТ Херсонщины

Россияне развивают сеть агентов на временно оккупированных территориях. Оккупанты провели съезд участников путинской партии "единая россия" на ТОТ Херсонской области. В мероприятии приняли участие ряд предателей региона. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в целом такими действиями враг пытается "легализовать" оккупацию и имитировать поддержку со стороны местного населения.

Центр национального сопротивления отмечает, что каждый предатель понесет ответственность за свои преступления. Призываем сообщать о предателях по ссылке говорится в сообщении.

Напомним

Из-за больших потерь оккупанты на ВОТ заставляют людей сдавать кровь на нужды российской армии