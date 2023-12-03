россияне провели съезд коллаборационистов на ВОТ Херсонщины
Киев • УНН
Российские оккупанты провели съезд предателей в Херсонской области, чтобы имитировать местную поддержку и закрепить оккупацию, сообщает Штаб национального сопротивления. Центр предупреждает, что коллаборационисты понесут ответственность.
Россияне развивают сеть агентов на временно оккупированных территориях. Оккупанты провели съезд участников путинской партии "единая россия" на ТОТ Херсонской области. В мероприятии приняли участие ряд предателей региона. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, передает УНН.
Детали
Отмечается, что в целом такими действиями враг пытается "легализовать" оккупацию и имитировать поддержку со стороны местного населения.
Центр национального сопротивления отмечает, что каждый предатель понесет ответственность за свои преступления. Призываем сообщать о предателях по ссылке
Напомним
Из-за больших потерь оккупанты на ВОТ заставляют людей сдавать кровь на нужды российской армии
россияне провели съезд коллаборационистов на ВОТ Херсонщины
Российские оккупанты провели съезд предателей в Херсонской области, чтобы имитировать местную поддержку и закрепить оккупацию, сообщает Штаб национального сопротивления. Центр предупреждает, что коллаборационисты понесут ответственность.
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