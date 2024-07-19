российские оккупанты постоянно ведут штурмовые действия в районе Крынок в Херсонской области. Об этом сообщил спикер оперативной группировки войск «Таврия» Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Горячее всего у нас в районах населенных пунктов Малая Токмачка, где было отражено четыре атаки противника и враг успеха не имел, потерь позиций не допущено, а также возле Новоандреевки - это на северо-запад от Роботино. Там наши воины отражали три штурмовых действия врага. Еще две атаки отражены в районах населенных пунктов Новоданиловка и Роботино, - рассказал Лиховой.

Он отметил, что в районе села Малая Токмачка россияне атакуют малыми пехотными группами без применения бронетехники, но на мотоциклах.

Хочу отдельно остановиться на событиях в районе села Малая Токмачка, где враг применяет с одной стороны может кому-то интересную тактику, с другой стороны она уже привычная. Он атакует малыми пехотными группами без применения бронетехники, но на мотоциклах. Там зафиксировано четыре атаки из них две атаки московиты пытались провести с применением нескольких мотоциклов. В одной из таких штурмовых попыток три их мотоцикла были уничтожены и трое кацапов уничтожены, то есть водители мотоциклов и сами мотоциклы, - сказал Лиховой.

В целом по его словам, за сутки на Таврическом направлении было уничтожено или повреждено четыре мотоцикла.

Если говорить о боевых действиях на Днепре и на Левобережье Днепра в Херсонской области, то уничтожено также два гидроцикла, четыре вражеские лодки, три боевые бронемашины, в том числе одна БМП в районе Приютного. В Крынках - это одно из мест, где враг постоянно ведет штурмовые действия в районе населенного пункта Крынки уничтожен один российский миномет. Также уничтожена реактивная система залпового огня БМ-21 «Град» в районе населенного пункта Костогрызово - это тоже Левобережье Днепра в Херсонской области, - рассказал Лиховой.

Кроме того, он сообщил, что уничтожен один терминал спутниковой связи Starlink.

Дополнение

Ранее СМИ со ссылкой на источники в Силах обороны сообщали, что украинские подразделения отошли из Крынок в Херсонской области.

18 июля Дмитрий Лиховий заявил, что Силы обороны продолжают выполнять боевые задачи на левобережье Днепра, в частности в населенном пункте Крынки.