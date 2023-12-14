россияне обстреляли одну из теплоэлектростанций на востоке, две ТЭЦ прекратили выдачу электроэнергии - Укрэнерго

Российские военные в очередной раз обстреляли одну из ТЭС на востоке, повреждено оборудование. В аварийный ремонт вышли 3 энергоблока на теплоэлектростанциях, кроме того прекратили выдачу электроэнергии две ТЭЦ в южном и западном регионах. Об этом в четверг сообщили в Укрэнерго, пишет УНН.

На востоке в очередной раз обстреляна одна из теплоэлектростанций, есть повреждения оборудования. Из-за повреждения обстрелами и непогодой электросетей облэнерго прекратили выдачу электроэнергии две ТЭЦ в южном и западном регионах - говорится в сообщении Укрэнерго.

Кроме того, еще три энергоблока на ТЭС в разных регионах вышли в аварийный ремонт. А солнечные электростанции почти не вырабатывают электроэнергию из-за облачной погоды. Поэтому в Укрэнерго призвали экономно потреблять электроэнергию.

Впрочем, лимиты потребления не вводились, графики отключений не вводились и не прогнозируются, указали в компании.

Потребление

Вчера, 13 декабря, суточный максимум был днем на 1,5% ниже, чем 12 декабря. Но сегодня потребление утром уже на 1,9% выше, чем вчера, 13 декабря. Это создает дополнительную нагрузку на энергосистему, отметили в Укрэнерго.

Экспорт/Импорт

Экспорт сегодня отсутствует.

Импорт электроэнергии осуществляется в дневные часы из Словакии, Румынии и Молдовы. Общий объем 3 429 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 621 МВт. С 1 декабря техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову составляет 1700 МВт.

Дополнение

По данным ГСЧС, в Украине на фоне осложнения погодных условий без электроснабжения остались 225 городов, поселков и сел в пяти областях.