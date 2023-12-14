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россияне обстреляли одну из теплоэлектростанций на востоке, две ТЭЦ прекратили выдачу электроэнергии - Укрэнерго

Киев  •  УНН

14 декабрь 2023, 10:04  •  38240 просмотра

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Российские обстрелы повредили одну восточную теплоэлектростанцию, а две ТЭЦ прекратили выдачу электроэнергии. "Укрэнерго" ремонтирует три энергоблока и призывает к ограниченному использованию, не вводя веерных отключений.

Российские военные в очередной раз обстреляли одну из ТЭС на востоке, повреждено оборудование. В аварийный ремонт вышли 3 энергоблока на теплоэлектростанциях, кроме того прекратили выдачу электроэнергии две ТЭЦ в южном и западном регионах. Об этом в четверг сообщили в Укрэнерго, пишет УНН

На востоке в очередной раз обстреляна одна из теплоэлектростанций, есть повреждения оборудования. Из-за повреждения обстрелами и непогодой электросетей облэнерго прекратили выдачу электроэнергии две ТЭЦ в южном и западном регионах

- говорится в сообщении Укрэнерго.

Кроме того, еще три энергоблока на ТЭС в разных регионах вышли в аварийный ремонт.  А солнечные электростанции почти не вырабатывают электроэнергию из-за облачной погоды. Поэтому в Укрэнерго призвали экономно потреблять электроэнергию. 

Впрочем, лимиты потребления не вводились, графики отключений не вводились и не прогнозируются, указали в компании. 

Потребление 

Вчера, 13 декабря, суточный максимум был днем на 1,5% ниже, чем 12 декабря. Но сегодня потребление утром уже на 1,9% выше, чем вчера, 13 декабря.  Это создает дополнительную нагрузку на энергосистему, отметили в Укрэнерго. 

Экспорт/Импорт 

Экспорт сегодня отсутствует.

Импорт электроэнергии осуществляется в дневные часы из Словакии, Румынии и Молдовы. Общий объем 3 429 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 621 МВт. С 1 декабря техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову составляет 1700 МВт.

Дополнение

По данным ГСЧС, в Украине на фоне осложнения погодных условий без электроснабжения остались 225 городов, поселков и сел в пяти областях. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Общество
росіяни обстріляли одну з теплоелектростанцій на сході, дві ТЕЦ припинили видачу електроенергії - Укренерго
Russians shelled one of the thermal power plants in the east, two CHPPs stopped supplying electricity - Ukrenergo
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россияне обстреляли одну из теплоэлектростанций на востоке, две ТЭЦ прекратили выдачу электроэнергии - Укрэнерго

Российские обстрелы повредили одну восточную теплоэлектростанцию, а две ТЭЦ прекратили выдачу электроэнергии. "Укрэнерго" ремонтирует три энергоблока и призывает к ограниченному использованию, не вводя веерных отключений.

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