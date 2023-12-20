Россияне обстреляли Никопольщину: двое раненых, повреждены дома, машины, хозяйственные постройки

Сегодня, 20 декабря, враг 16 раз обстрелял Никопольский район Днепропетровщины. В самом Никополе из-за обстрелов ранены двое ребят. О последствиях атак сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

11 дронов-камикадзе, 5 артобстрелов. Все - по Никопольщине. В течение дня агрессор бил по районному центру, Марганецкой, Покровской сельской и Мировской громадах. - сообщил Лысак.

Детали

Отмечается, что больше всего от вражеских атак досталось Никополю, пострадали двое парней - 21 и 22 лет. Они будут лечиться дома.

В городе повреждены 11 частных домов, 8 хозяйственных построек, авто и остановка транспорта. Зацепило линию электропередач.

Также есть разрушения также в Мировской общине. Побиты хозяйственная постройка и 2 машины.

Напомним.

Над Днепропетровщиной украинские военные сбили сегодня управляемую авиационную ракету Х-59.