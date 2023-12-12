россияне обстреляли Купянск: погиб пожилой мужчина, есть раненый
Киев • УНН
73-летний мужчина погиб и 79-летний получил ранения в результате российского обстрела Купянска.
Армия рф сегодня, 12 декабря, обстреляла Купянск Харьковской области, в результате чего погиб 73-летний мужчина. Еще одного пожилого человека госпитализировали. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Сегодня в результате вражеского артобстрела по г. Купянск погиб 73-летний гражданский мужчина. Еще один местный житель 79 лет получил осколочные ранения, госпитализирован в медицинское учреждение
Детали
В результате вражеского обстрела в жилых домах разрушены окна и забор. На месте работают правоохранители и фиксируют последствия атаки, указал глава ОВА.
Дополнение
Российские войска за прошедшие сутки запустили КАБ на Купянск-Узловой в Харьковской области, поврежден пятиэтажный дом.
россияне обстреляли Купянск: погиб пожилой мужчина, есть раненый
73-летний мужчина погиб и 79-летний получил ранения в результате российского обстрела Купянска.
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