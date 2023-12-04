россияне обстреляли Херсонскую громаду: один погибший, трое раненых
Киев • УНН
Российский обстрел Херсонской общины привел к гибели одного человека и ранению трех. Россияне попадали в жилые районы и газовую трубу.
российская армия продолжает атаковать Херсонскую общину. Сегодня в результате вражеских обстрелов жилых домов в Антоновке погиб один человек. Также из-за атаки рф на общину три человека получили ранения. Об этом сообщил председатель ОВА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
По словам главы ОВА, в Антоновке оккупанты обстреляли жилые дома. Травмы, несовместимые с жизнью, получил местный житель 1959 года рождения.
В селе Инженерное под вражеский обстрел попали мужчины, которые ремонтировали провода на улице. У двух пострадавших, 61 и 51 год, диагностировали взрывную травму и контузию. Им оказали медицинскую помощь на месте.
Кроме того, как сообщается, в больницу с ранением живота средней степени тяжести доставили 46-летнего мужчину.
Дополнение
По словам главы Херсонской МВА Романа Мрочко, армия рф с временно оккупированного левобережья в 11:00 обстреляла пригород Херсона и убила 64-летнего мужчину.
Кроме того, были повреждены 2 частных дома и газовая труба.
Добавим
Российские войска сегодня атаковали детский сад в Херсоне, известно об одном пострадавшем человеке.
россияне обстреляли Херсонскую громаду: один погибший, трое раненых
Российский обстрел Херсонской общины привел к гибели одного человека и ранению трех. Россияне попадали в жилые районы и газовую трубу.
Будут судить нардепа Гунько и его сообщника: подозревают во взяточничестве на 85 тыс долларов
Народный депутат Анатолий Гунько и его сообщник, обвиняемые в получении 85 000 долларов взятки за земельные сделки, предстанут перед судом после завершения расследования НАБУ и САП.
Галущенко заявил, что Украина станет ведущим хабом "зеленой" энергетики в Европе
Украина стремится стать лидером в сфере зеленой энергетики в Европе, как заявил министр Галущенко на COP28.
Из-за больших потерь оккупанты строят новый госпиталь в оккупированном Крыму - Центр сопротивления
Из-за значительных потерь российские военные строят в оккупированном Крыму новую больницу на 150 коек, но ее будет недостаточно для лечения раненых. Местные жители сталкиваются с ограниченным доступом к медицинской помощи на фоне растущих военных потребностей.
ВСП дал согласие на арест судьи Киевского апелляционного суда Паленика
Высший совет правосудия одобрил арест судьи Апелляционного суда Киева Игоря Паленика по обвинению во взяточничестве, вслед за ранее санкционированным арестом его коллеги Вячеслава Дзюбина.
ЦАХАЛ расширил наземную операцию на всю территорию сектора Газа
ЦАХАЛ начал наземную операцию в Газе, нацеленную на опорные пункты ХАМАС, при поддержке с воздуха, чтобы уменьшить угрозы.
В Белом доме предупредили об окончании средств на помощь Украине
Бюджетный директор Белого дома Шаланда Янг предупредила, что помощь США Украине может закончиться до конца года, если Конгресс не примет соответствующего решения.
По новым правилам: первые государственные компании объявили электронные торги по продаже и аренде имущества
Семь государственных украинских компаний начали продажу и аренду имущества через систему Prozorro. Продажи, объявив почти 450 аукционов. На торги выставлены активы общей стоимостью более четверти миллиарда гривен.
На Софийской площади в Киеве продолжается монтаж главной новогодней елки Украины
На Софийской площади в Киеве продолжается установка главной елки, официальное зажжение которой запланировано на 6 декабря, на День Святого Николая.
Укрэнерго: ситуация в энергосистеме сложная, на фоне похолодания и аварийности блоков может быть дефицит
В Украине возникла сложная ситуация в энергосистеме, дефицита пока нет, но холодная погода и высокий уровень аварийности блоков могут вызвать проблемы в будущем; "Укрэнерго" призывает к экономному использованию электроэнергии.