россияне обстреляли Херсонскую громаду: один погибший, трое раненых

российская армия продолжает атаковать Херсонскую общину. Сегодня в результате вражеских обстрелов жилых домов в Антоновке погиб один человек. Также из-за атаки рф на общину три человека получили ранения. Об этом сообщил председатель ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

По словам главы ОВА, в Антоновке оккупанты обстреляли жилые дома. Травмы, несовместимые с жизнью, получил местный житель 1959 года рождения.

В селе Инженерное под вражеский обстрел попали мужчины, которые ремонтировали провода на улице. У двух пострадавших, 61 и 51 год, диагностировали взрывную травму и контузию. Им оказали медицинскую помощь на месте.

Кроме того, как сообщается, в больницу с ранением живота средней степени тяжести доставили 46-летнего мужчину.

Дополнение

По словам главы Херсонской МВА Романа Мрочко, армия рф с временно оккупированного левобережья в 11:00 обстреляла пригород Херсона и убила 64-летнего мужчину.

Кроме того, были повреждены 2 частных дома и газовая труба.

Добавим

Российские войска сегодня атаковали детский сад в Херсоне, известно об одном пострадавшем человеке.