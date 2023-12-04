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россияне обстреляли Херсонскую громаду: один погибший, трое раненых

Киев  •  УНН

04 декабрь 2023, 12:20  •  17935 просмотра

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Российский обстрел Херсонской общины привел к гибели одного человека и ранению трех. Россияне попадали в жилые районы и газовую трубу.

российская армия продолжает атаковать Херсонскую общину. Сегодня в результате вражеских обстрелов жилых домов в Антоновке погиб один человек. Также из-за атаки рф на общину три человека получили ранения.  Об этом сообщил председатель ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

По словам главы ОВА, в Антоновке оккупанты обстреляли жилые дома. Травмы, несовместимые с жизнью, получил местный житель 1959 года рождения. 

В селе Инженерное под вражеский обстрел попали мужчины, которые ремонтировали провода на улице.  У двух пострадавших, 61 и 51 год, диагностировали взрывную травму и контузию. Им оказали медицинскую помощь на месте. 

Кроме того, как сообщается, в больницу с ранением живота средней степени тяжести доставили 46-летнего мужчину.

Дополнение

По словам главы Херсонской МВА Романа Мрочко,  армия рф с временно оккупированного левобережья в 11:00 обстреляла пригород Херсона и убила 64-летнего мужчину.

Кроме того, были повреждены 2 частных дома и газовая труба.

Добавим

Российские войска сегодня атаковали детский сад в Херсоне, известно об одном пострадавшем человеке.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
росіяни обстріляли Херсонську громаду: один загиблий, троє поранених
Russians shell Kherson community: one killed, three wounded
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россияне обстреляли Херсонскую громаду: один погибший, трое раненых

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