россияне обстреляли Херсон: один человек погиб, еще один получил ранения

Российские террористы нанесли удар по центральной части Херсона. В результате обстрела погиб 57-летний мужчина и получила ранения пожилая женщина. Об этом со ссылкой на начальника Херсонской городской военной администрации Романа Морочко, передает УНН.

Детали

В результате очередного обстрела центральной части Херсона со стороны российских оккупационных войск ранен один человек. Мужчина 57 лет на момент вражеской атаки находился на улице - резюмировал Мрочко.

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Сначала мужчина был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Позже глава МВА сообщил о его гибели.

Кроме того, стало известно, что обстрела центральной части Херсона российскими войсками была ранена женщина 1931 г.р. Сейчас раненой оказывается медицинская помощь и проводится дообследование.

Дополнение

Оккупанты сегодня обстреляли многоэтажку в пгт Антоновка Херсонской области. В результате ранения получила 79-летняя жительница одной из квартир.

Напомним

Сегодня днем россияне нанесли удар аэробаллистической ракетой "Кинжал" в направлении Староконстантинова в Хмельницкой области.