россияне обстреляли Херсон: один человек погиб, еще один получил ранения
Киев • УНН
Сегодня днем российские оккупационные войска обстреляли центральную часть Херсона. В результате этого была ранена пожилая женщина, еще один мужчина скончался от полученных ранений в больнице.
Российские террористы нанесли удар по центральной части Херсона. В результате обстрела погиб 57-летний мужчина и получила ранения пожилая женщина. Об этом со ссылкой на начальника Херсонской городской военной администрации Романа Морочко, передает УНН.
Детали
В результате очередного обстрела центральной части Херсона со стороны российских оккупационных войск ранен один человек. Мужчина 57 лет на момент вражеской атаки находился на улице
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Сначала мужчина был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Позже глава МВА сообщил о его гибели.
Кроме того, стало известно, что обстрела центральной части Херсона российскими войсками была ранена женщина 1931 г.р. Сейчас раненой оказывается медицинская помощь и проводится дообследование.
Дополнение
Оккупанты сегодня обстреляли многоэтажку в пгт Антоновка Херсонской области. В результате ранения получила 79-летняя жительница одной из квартир.
Напомним
Сегодня днем россияне нанесли удар аэробаллистической ракетой "Кинжал" в направлении Староконстантинова в Хмельницкой области.
россияне обстреляли Херсон: один человек погиб, еще один получил ранения
Сегодня днем российские оккупационные войска обстреляли центральную часть Херсона. В результате этого была ранена пожилая женщина, еще один мужчина скончался от полученных ранений в больнице.
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