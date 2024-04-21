россияне обстреляли Донецкую область из "Смерча": один человек погиб, четверо раненых

21 апреля утром российская армия, предположительно, из РСЗО "Смерч" обстреляла город Украинск Донецкой области. В результате атаки погиб один человек, еще четверо получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры, пишет УНН.

21 апреля в 8:30, российские войска обстреляли г. Украинск. По предварительным данным, против мирного населения враг использовал РСЗО "Смерч", - говорится в сообщении.

Детали

В результате попадания средства поражения возле дома погибла женщина 82-летняя. Кроме того получили травмы различной степени тяжести четверо мужчин в возрасте от 21 до 53 лет. Пострадавшим с ушибами и осколочными ранениями оказана квалифицированная медицинская помощь.

Также повреждены 6 многоквартирных жилых домов.

Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Напомним

В течение субботы, 20 апреля, от обстрелов со стороны российской армии в Донецкой области два человека получили ранения: в Красногоровке и Очеретино.