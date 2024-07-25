Оккупанты совершили 9 обстрелов приграничных территорий Сумской области. Использовали артиллерию, минометы, FPV дроны и сбрасывали боеприпасы с БПЛА на Белопольскую, Великописаревскую, Эсманьскую, Шалыгинскую и Середино-Будскую громады.
Российские войска совершили 9 обстрелов приграничных территорий Сумской области за ночь. Использовали артиллерию, минометы и дроны, сообщили в четверг в Сумской ОВА, пишет УНН.
Детали
"Ночью и утром россияне совершили 9 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 56 взрывов", - сообщили в ОВА в Telegram.
Обстрелам, как указано, подверглись Белопольская, Великописаревская, Эсманьская, Шалыгинская, Середино-Будская громады:
Окупанти обстріляли 5 громад Сумщини, одна людина поранена24 июля 2024, 07:55 • 16677 просмотров