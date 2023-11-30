россияне ночью обстреляли Сумскую область из минометов: восемь взрывов

Эксклюзив
Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
  •  155451 просмотра

Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

Эксклюзив
Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
  •  155784 просмотра

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

Эксклюзив
Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист
28 ноября  •  179483 просмотра

Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку
28 ноября  •  173643 просмотра

Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку

Эксклюзив
В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство
28 ноября  •  159481 просмотра

В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство

Эксклюзив
Винницкий областной совет готов был отдать земли просто так, а при условии строительства на них жилья для военных - отказался
28 ноября  •  155315 просмотра

Винницкий областной совет готов был отдать земли просто так, а при условии строительства на них жилья для военных - отказался

Эксклюзив
В Киеве из-за гололедицы за день травмировались более 60 человек
28 ноября  •  152391 просмотра

В Киеве из-за гололедицы за день травмировались более 60 человек

Эксклюзив
50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу
28 ноября  •  159984 просмотра

50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу

Эксклюзив
Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно
27 ноября  •  187558 просмотра

Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно

Эксклюзив
В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"
27 ноября  •  169511 просмотра

В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди
27 ноября  •  167971 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди

Эксклюзив
Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны
27 ноября  •  155005 просмотра

Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны

Эксклюзив
Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
28 ноября  •  35917 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

Эксклюзив
Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев
27 ноября  •  153574 просмотра

Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев

Эксклюзив
В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные
27 ноября  •  142624 просмотра

В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
rossiyane-nochyu-obstrelyali-sumshchinu-iz-minometov-vosem-vzrivov

россияне ночью обстреляли Сумскую область из минометов: восемь взрывов

Киев  •  УНН

30 ноябрь 2023, 07:17  •  5715 просмотра

Read in English

Российские войска трижды за ночь обстреляли Сумскую область, в результате чего в двух громадах произошло в общей сложности восемь взрывов

Российские войска ночью трижды обстреляли из минометов Сумскую область, было восемь взрывов, сообщили в Сумской ОВА в четверг, пишет УНН.

Ночью россияне совершили 3 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 8 взрывов

- сообщили в ОВА в Telegram.

Детали

Обстрелам подверглись Середино-Будская, Свесская громады:

  • Середина-Будская громада: враг бил из минометов (6 взрывов).
  • Свесская громада: произведен минометный обстрел (2 взрыва).

Напомним

Силы обороны в ночь на 30 ноября уничтожили в небе над Украиной 14 из 20 ударных дронов типа Shahed. ПВО работала в южных, восточных и центральных областях.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
росіяни вночі обстріляли Сумщину з мінометів: вісім вибухів
Russians shelled Sumy region with mortars at night: eight explosions
Новости по теме

россияне ночью обстреляли Сумскую область из минометов: восемь взрывов

Российские войска трижды за ночь обстреляли Сумскую область, в результате чего в двух громадах произошло в общей сложности восемь взрывов.

Война •   •  5715 просмотра
россияне ночью обстреляли Сумскую область из минометов: восемь взрывов

Представители СБУ пришли с обысками в Почаевскую лавру УПЦ (МП)

Сотрудники СБУ провели рейд в Почаевской лавре УПЦ МП в связи с обвинениями в распространении российской идеологии. Подробности расследования пока не разглашаются.

Криминал и ЧП •   •  4399 просмотра
Представители СБУ пришли с обысками в Почаевскую лавру УПЦ (МП)

Ночью оккупанты атаковали Дарьевку на Херсонщине: четверо пострадавших, повреждены больница и детсад

Российские войска обстреляли Дарьевку Херсонской области, в результате чего четверо получили ранения. Повреждена больница, детский сад и жилые дома.

Война •   •  8273 просмотра
Ночью оккупанты атаковали Дарьевку на Херсонщине: четверо пострадавших, повреждены больница и детсад

На Запорожье враг нанес 100 ударов, есть поврежденная инфраструктура

Российские войска нанесли 100 ударов по Запорожской области, нанеся ущерб жилым домам и инфраструктуре без жертв среди гражданского населения.

Война •   •  10341 просмотра
На Запорожье враг нанес 100 ударов, есть поврежденная инфраструктура

В Харьковской области армия рф нанесла авиаудары по Купянску и району

Российские войска нанесли авиаудары по Купянску и другим населенным пунктам Харьковской области, сообщений о жертвах не поступало.

Война •   •  11184 просмотра
В Харьковской области армия рф нанесла авиаудары по Купянску и району

"Время действовать, Украина!": в Черкасской области заработал хаб адаптации демобилизованных военнослужащих к гражданской жизни

В Черкасской области был открыт Центр ветеранов благодаря гранту в размере 100 тысяч гривен от благотворительной организации "МХП-Громаді", чтобы помочь демобилизованным военнослужащим, ветеранам и перемещенным лицам адаптироваться к гражданской жизни.

Общество •   •  10009 просмотра
"Время действовать, Украина!": в Черкасской области заработал хаб адаптации демобилизованных военнослужащих к гражданской жизни

В Хмельницкой области обломки вражеских дронов упали на территорию бывшего завода

Во время атаки рф в Хмельницкой области Украины силы противовоздушной обороны сбили несколько беспилотников, обломки которых упали на бывшую фабрику; сообщений о жертвах не поступало.

Война •   •  12968 просмотра
В Хмельницкой области обломки вражеских дронов упали на территорию бывшего завода

По Херсонской области россияне выпустили более 650 снарядов, убив человека и ранив пятерых

Российские войска обстреляли Херсонскую область 107 раз за сутки, в результате чего один человек погиб и пятеро получили ранения.

Война •   •  12987 просмотра
По Херсонской области россияне выпустили более 650 снарядов, убив человека и ранив пятерых

За сутки в Одесской области восстановили свет еще в 119 населенных пунктах - Кипер

По словам Олега Кипера, электроснабжение восстановлено в 119 населенных пунктах Одесской области, в то время как 109 по-прежнему остаются без электроснабжения.

Общество •   •  12157 просмотра
За сутки в Одесской области восстановили свет еще в 119 населенных пунктах - Кипер

В Украине улучшилась погода: проезд по основным дорогам есть, но без света до сих пор почти 200 городов и сел

Погодные условия в Украине стабилизировались, движение по основным дорогам обеспечено; однако 191 населенный пункт в 9 областях обесточен из-за неблагоприятных погодных условий, продолжаются восстановительные работы.

Общество •   •  12736 просмотра
В Украине улучшилась погода: проезд по основным дорогам есть, но без света до сих пор почти 200 городов и сел