россияне ночью нанесли четыре ракетных удара С-300 по Селидовому
Киев • УНН
Российские войска атаковали Селидово (Донецкая область) ракетами С-300, повредив учебные заведения, здания и транспортные средства, о жертвах не сообщается
Четырьмя ракетами С-300 в ночь на 5 декабря российские войска ударили по Селидовому в Донецкой области, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.
Сегодня в 01:00 войска рф нанесли ракетные удары по центру города. По предварительной информации, пострадавших нет
Детали
В результате вражеской атаки, как сообщается, разрушено учебное заведение, повреждены 2 админздания, 2 частных предприятия, многоквартирные дома, автомобили.
На местах прилетов работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и все профильные службы. Специалисты коммунальных служб начали работы по устранению последствий обстрела, сообщили в полиции. Правовая квалификация военного преступления рф - ст. 438 "Нарушение законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины.
Дополнение
По данным полиции, за минувшие сутки армия рф нанесла 15 ударов по гражданскому населению Донецкой области. россияне били из авиации, ЗРК "С-300", РСЗО "Град", танков, артиллерии. Под огнем находились 7 населенных пунктов: города Авдеевка, Часов Яр, поселки Очеретино, Пивничное, села Новожеланное, Орловка, Тоненькое. Повреждены 17 гражданских объектов - 14 жилых домов, учебное заведение, магазины.
"Оккупанты продолжают штурмовать Авдеевку. В результате обстрелов двое жителей получили ранения", - указали в полиции.
На Пивничное, как отмечается, россияне сбросили две авиабомбы "УАБ-250", а также накрыли поселок из артиллерии. Повреждены 10 многоквартирных домов, учебное заведение, магазины. На данный момент информации о пострадавших не поступало.
По Новожеланному войска рф ударили ракетой "С-300" - разрушены 4 частных дома.
россияне ночью нанесли четыре ракетных удара С-300 по Селидовому
Российские войска атаковали Селидово (Донецкая область) ракетами С-300, повредив учебные заведения, здания и транспортные средства, о жертвах не сообщается.
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