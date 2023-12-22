Россияне на Донетчине обстреляли двух волонтеров и фотографа, прокуратура начала расследование

В результате обстрела Донецкой области российскими оккупантами ранены двое волонтеров и фотограф. Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

По данным следствия, днем 22 декабря вражеские войска обстреляли участок автодороги в Покровском районе. Под огонь оккупантов попала машина, в которой находились волонтеры одной из благотворительных организаций. Двое мужчин получили контузии.

Кроме того, осколочное ранение бедра в этот день получила фотограф, которая находилась в Донецкой области вблизи с. Новоселовка Первой Очеретинской поселковой громады. Целью ее поездки было документирование последствий российской агрессии.

Тип оружия, которое враг использовал во время атаки, устанавливается.

Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ говорится в сообщении.

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