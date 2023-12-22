Россияне на Донетчине обстреляли двух волонтеров и фотографа, прокуратура начала расследование
Киев • УНН
Двое волонтеров и фотограф были ранены в результате российских обстрелов в Донецке, что заставило Донецкую прокуратуру начать расследование военных преступлений.
В результате обстрела Донецкой области российскими оккупантами ранены двое волонтеров и фотограф. Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает УНН.
Детали
По данным следствия, днем 22 декабря вражеские войска обстреляли участок автодороги в Покровском районе. Под огонь оккупантов попала машина, в которой находились волонтеры одной из благотворительных организаций. Двое мужчин получили контузии.
Кроме того, осколочное ранение бедра в этот день получила фотограф, которая находилась в Донецкой области вблизи с. Новоселовка Первой Очеретинской поселковой громады. Целью ее поездки было документирование последствий российской агрессии.
Тип оружия, которое враг использовал во время атаки, устанавливается.
Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ
11 ударов по Авдеевке и смертоносная бомбардировка Торецка: последствия вражеских обстрелов Донецкой области22 декабрь 2023, 08:39 • 35475 просмотров
Россияне на Донетчине обстреляли двух волонтеров и фотографа, прокуратура начала расследование
Двое волонтеров и фотограф были ранены в результате российских обстрелов в Донецке, что заставило Донецкую прокуратуру начать расследование военных преступлений.
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